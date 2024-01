Tako se pravilno kida sneg z dvorišča

Kidanje snega zahteva nekaj fizičnega napora, vendar je pomembno, da to počnete varno in pravilno, da preprečite morebitne poškodbe.

Tu je nekaj korakov za pravilno kidanje snega:

Primerna oprema

Oblecite topla oblačila in primerno obutev, da se zaščitite pred mrazom in vlago. Nosite rokavice, da zaščitite roke pred mrazom in žulji.

Pravilna drža

Zavzemite pravilno držo, da zmanjšate obremenitev hrbtenice. Nagnite se naprej pri dviganju snega, upognite kolena in ohranite naravno krivino hrbta.

Pravilna oprema za kidanje snega

Uporabite ustrezno lopato za sneg s primernim ročajem, ki vam omogoča, da ga držite s primerno razdaljo med rokami. To bo pomagalo zmanjšati obremenitev hrbtenice.

Delajte v manjših intervalih

Če imate veliko površino za kidanje, delajte v manjših intervalih. Pogoste pavze vam bodo pomagale preprečiti čezmerno obremenitev mišic.

Dviganje manjših količin snega

Ne napolnite lopate s preveč snega. Raje dvigujte manjše količine snega, da zmanjšate tveganje za poškodbe.

Pravilno obračanje

Med kidanjem snega redno spreminjajte smer telesa. Tako se bo enakomerno porazdelila obremenitev na različne mišične skupine.

Uporabite moč nog

Pri dvigovanju snega uporabljajte moč nog in ne samo hrbtnih mišic. Sklanjanje z nogami bo zmanjšalo obremenitev hrbtenice.

Poskrbite za varnost

Bodite previdni, da se izognete poškodbam, kot so zvini in izpahi. Če je sneg težek ali moker, bodite še posebno previdni pri dviganju.

Pazite na srce

Če imate srčne ali druge zdravstvene težave, se pred kidanjem snega posvetujte s svojim zdravnikom.

Pomembno je, da prisluhnete telesu, se izogibate pretiranemu naporu in uporabljate pravilno tehniko, da ohranite zdravje med kidanjem snega.