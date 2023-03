Takšna naj bi bila idealna ženska postava

Spoznajte to lepo dekle, ime ji je Kelly Brook – je model, igralka in ... ima idealno postavo!

Da, tako je, glede na raziskave Univerze v Teksasu ima prav to dekle popolno telo. Med raziskavo so bili upoštevani parametri, kot so višina, teža, dolžina las, oblika obraza in druge značilnosti.

Izkazalo se je, da je postava, ki jo večina žensk imenuje moram shujšati, ravno tisti ideal, ki izžareva zdravje, lepoto in privlači moške. Znanstveniki pravijo: »Ta punca ima res naraven videz in je popolna v vseh pogledih.«

Predlagamo, da si ogledate slike tega lepega dekleta in odgovorite na vprašanje: ali se strinjate z mnenjem znanstvenikov in bralcev spletne strani Femina?

FOTO: Kelly Brook Instagram

FOTO: Kelly Brook Instagram

FOTO: Kelly Brook Instagram