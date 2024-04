Tako boste najlažje ugotovili, ali so jajca sveža

Športni rekreativci si dneva brez jajc skoraj ne znamo predstavljati. Vendar, lahko se nam zgodi, da jajca niso vedno sveža.

Kadar kuhamo z jajci, vedno obstaja nevarnost, da jed pokvarimo, če vanjo pomotoma damo pokvarjeno jajce. Vendar pa obstaja nekaj trikov, ki pomagajo ugotoviti, ali so sveža ali ne.

Metoda potopitve v vodo

Najboljši način, da ugotovite, ali je jajce sveže, je, da ga potopite v vodo. Jajca damo v ponev, v katero smo nalili vodo do nivoja, ki je vsaj dvakrat višji od jajc.

Če jajca potonejo in ostanejo trdno na dnu, so zelo sveža. Jajca, ki se nekoliko dvignejo od dna, niso najbolj sveža, a so vsekakor varna za uživanje.

Jajca, ki plavajo, so pokvarjena in jih ne smete zaužiti. Razlog za plavanje jajc je zrak. Jajčna lupina je namreč porozna in prepušča zrak in odvaja vlago. Zaradi tega se sam volumen jajca zmanjša, delež zračne komore pa se poveča in jajce začne lebdeti.

Pri starejših jajcih so beljaki redki, rumenjak se pa zlahka skrha

Po razbitju jajca lahko vizualno ocenimo njegovo svežino. Sveže jajce ima čvrst in izbočen rumenjak ter gost in moten beljak. Sčasoma pa beljak postane prozoren in izgubi viskoznost, rumenjakova ovojnica pa vedno bolj slabi in se sčasoma zlahka skrha.

Te spremembe povzroči več kemičnih reakcij. Najprej se spremeni pH-vrednost jajca, jajce postane bolj bazično. Beljakovine jajčnega beljaka v kislem mediju se tesno držijo skupaj in so dovolj močne, zato so beljaki videti motni.

Z višanjem pH beljakovinska vez slabi, beljak pa postaja vse bolj prozoren. V tem primeru pride do spremembe tudi v rumenjaku.

Rumenjak dobi vodo iz beljaka, kar oslabi njegovo membrano in celotno strukturo. Starejše jajce, a še vedno varno za uživanje, se bo v ponvi ločilo in pečena jajca »na oko« ne bodo imela lepe oblike.

Tudi starejša jajca bodo med kuhanjem imela nepravilno obliko. Vendar pa obstaja ena kulinarična prednost starejših jajc, in sicer ta, da se po kuhanju lažje olupijo.