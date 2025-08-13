Taka prehrana je v 8 tednih podvojila izgubo maščobe brez omejevanja kalorij

Ultra predelana hrana (UPF) – verjetno ste že siti opozoril o njej. A ker raziskave vse bolj povezujejo takšno hrano z zdravstvenimi težavami, kot so srčno-žilne bolezni, debelost, diabetes, nekateri tipi raka in depresija, je pozornost, ki ji je namenjena, povsem upravičena.

Zdaj pa so raziskovalci v najdaljši doslej izvedeni študiji o dieti z ultra predelano hrano pokazali, kako sam proces predelave hrane, ne le vsebnosti hranil, lahko vpliva na telesno težo in zdravje.

Kaj je študija pokazala?

Raziskava, ki sta jo vodili univerzi UCL in UCLA, je primerjala minimalno predelano prehrano (npr. ovsene kosmiče čez noč ali domačo bolonez omako) z ultra predelano prehrano (npr. ovsene ploščice za zajtrk ali že pripravljena lazanja). 55 odraslih je bilo razdeljenih v dve skupini, pri čemer je vsaka skupina najprej upoštevala eno osemtedensko dieto, nato pa prešla na drugo po obdobju, ko so se vrnili k običajni prehrani.

Obe dieti sta temeljili na Eatwell Guide, uradnih britanskih smernicah za zdravo in uravnoteženo prehrano. Udeleženci so dobili dovolj hrane in so lahko jedli po običajnem načinu, brez kakršnih koli omejitev."

Zanimivo je, da sta obe skupini po osmih tednih izgubili težo, verjetno zaradi izboljšane kakovosti hrane v primerjavi z njihovo običajno prehrano.

A pri minimalno predelani prehrani (MPF) so udeleženci izgubili 2,06 % telesne teže, medtem ko je skupina z ultra predelano hrano (UPF) izgubila le 1,05 %. Preprosto povedano – pri MPF dieti so izgubili dvojno več telesne teže.

Še več, večja izguba teže pri MPF dieti je bila posledica zmanjšane telesne maščobe in skupne telesne vode, brez spremembe mišične mase ali brezmaščobne mase, kar kaže na zdravo telesno sestavo.

»Čeprav se 2-odstotno znižanje morda zdi majhno, je to doseženo v osmih tednih in brez aktivnega omejevanja vnosa hrane«, je o rezultatih dejal vodilni avtor študije, dr. Samuel Dicken. »Če bi te rezultate prenesli na eno leto, bi lahko pri moških pričakovali 13-odstotno izgubo teže, pri ženskah pa 9, če sledijo minimalno predelani prehrani.«

Kaj to pomeni za nas?

Rezultati kažejo, da prehrana, ki temelji na minimalno predelani hrani, podpira trajnostno izgubo teže. Takšna hrana je običajno bolj nasitna in manj energijsko gosta, kar naravno pripelje do manjše količine zaužite hrane, brez omejevanja kalorij.

Raziskovalci so prav tako ugotovili, da so udeleženci na MPF dieti lažje obvladovali željo po hrani in imeli manj pregreh v primerjavi s tistimi na UPF dieti.

To seveda ne pomeni, da so ultra predelane ploščice ali prigrizki (ki so lahko koristni kot energijski vir, npr. med vadbo) prepovedani. Prav nasprotno, študija potrjuje, da niso vsi UPF nezdravi, še posebej če sledijo ustreznim prehranskim smernicam.

Ključna spoznanja

Za dokončno potrditev teh ugotovitev bo potrebna dodatna raziskava na večjem številu ljudi. Vendar je to prva interventionalna študija, ki primerja diete MPF in UPF, zato so rezultati izjemno dragoceni. Poudarjajo, kako močno lahko hrana in prehrana vplivata na trajnostno izgubo teže in zdravo telesno sestavo.