Tadej Pogačar bo dal 55 tisoč evrov ljudem, ki so jih prizadele naravne nesreče

Ko so Slovenijo pred letom dni prizadele uničujoče poplave, ki so terjale smrtne žrtve in povzročile veliko materialno škodo po vsej državi, se je Tadej Pogačar odločil, da ne bo stal križem rok.

V zadnjem letu je ustanovil dobrodelno fundacijo in zbral 55 tisoč EUR sredstev.

Namenil jih bo pomoči potrebnim, ki so jih prizadele naravne nesreče, v prihodnosti pa želi sredstva nameniti tudi obolelim z rakom.

Zakaj fundacija?

»Ni skrivnost, da sem v zadnjih nekaj letih s kolesarstvom veliko zaslužil. Ko sem bil mlajši, si nisem nikoli predstavljal, da bom imel tako srečo; iskreno se ne počutim najbolj sproščeno s tem denarjem. Vem, kako se počutijo ljudje, ki se borijo in ki potrebujejo pomoč. Moja družina me je vedno učila, da delim svojo srečo in da pomagam ljudem v stiski. Te vrednote so mi blizu.«

Z očetom Mirkom Pogačarjem, Janijem Žigartom, očetom Tadejeve zaročenke in izvrstne kolesarke Urške Žigart ter odvetnikom Andrejem Brezavščkom so začeli z intenzivno akcijo zbiranja sredstev za pomoč žrtvam poplav.

»Ljudje, ki delujejo v tej fundaciji, imajo veliko srce in veselim se, da bom skupaj z njimi lahko pomagal,« dodaja Pogačar.

Razpis za osebe, ki potrebujejo pomoč

V fundaciji so do sedaj zbrali 55 tisoč sredstev, od tega je Tadej je doniral 30 tisoč EUR lastnih sredstev.

V prihodnosti si letošnji zmagovalec Gira d' Italia in Tour De France želi pomagati tudi obolelim z rakom.

»Moja velika želja je, da pomagam,« je povedal Pogačar. »Leto po uničujočih poplavah začenjamo z zbiranjem prošenj s strani s poplavami prizadetih družin.« Ljudje se lahko za pomoč prijavijo preko spletnega obrazca https://forms.gle/ gFhjGzH6u6WMxw3S8 ali po pošti«.

Fundaciji in njenim aktivnostim lahko sledite na www.tadejpogacar.org in na IG profilu.

Namen fundacije

Primarni namen fundacije je pomoč družinam, ki so jih prizadele naravne nesreče in bolnikom, ki trpijo zaradi raka.

Kako lahko pomagate tudi vi?

Z direktnim nakazilom na bančni račun fundacije št. IBAN SI56 3500 1000 2615 420.

Fundaciji lahko darujete tudi z nakupi na spletni strani Tadeja Pogačarja tadejpogacar.com. Del prihodkov prodaje gre v dobrodelne namene.