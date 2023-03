Učenje najboljših higienskih praks za najstnike bi se moralo začeti v obdobju odraščanja, ko se telo začne spreminjati.

Torej: ta zapis je za najstnike! Lahko pa ga ošvrknejo z očmi tudi starši ...

Ko boste najstniki spoznavali nove stvari v svojem telesu, boste morali dopolniti osnove higiene, ki ste se jih naučili že v otroštvu. Redno umivanje rok in prhanje nista več dovolj! Katerih je osem najboljših praks osebne higiene za najstnike, po mnenju zdravnice Jabeen Begum, dr. med; zapis je bil objavljen na spletni strani MedicineNet.

Telesni vonj

Ko vaše telo raste in se razvija, se v vaših pazduhah in na področju genitalij oblikuje nova vrsta znojnic. Vrsta znoja, ki ga proizvaja ta žleza, hrani kožne bakterije, kombinacija pa povzroča telesni vonj. To se lahko zgodi na vaši koži ali na oblačilih, ki jih nosite. Pomembno je, da se pogosto prhate ali kopate ter menjate in perete oblačila, ki se neposredno dotikajo vaše kože, na primer spodnje perilo.

Z umivanjem kože in oblačil odstranite bakterije in preprečite nastanek močnega telesnega vonja. Manj, ko je odmrlih kožnih celic, znoja in telesnih tekočin, s katerimi se hranijo bakterije, manj boste smrdeli. Poleg tega, da ostanete čisti, lahko za zmanjšanje telesnega vonja in potenja uporabljate antiperspirant, dezodorant ali dezodorant proti potenju.

Smrdeče noge

Morda boste opazili, da vam smrdijo noge, tudi če se vam to še nikoli ni zgodilo. Tudi če se ne ukvarjate s športom, imate lahko smrdeča stopala. Ko se prhate, bodite še posebej pozorni na stopala. Temeljito jih očistite in se vedno prepričajte, da so popolnoma suha, preden obujete nogavice in obujete čevlje. Če imate več kot en par čevljev, menjajte, katere nosite. Če menite, da vam nogavice povzročajo smrad, zamenjajte nogavice z bombažnimi.

Zobna higiena

O zobni higieni ste se verjetno naučili, ko ste bili mlajši in ste si prvič začeli umivati zobe. Še naprej morate skrbeti za svoja usta in zobe, tako da si dvakrat na dan ščetkate zobe, uporabljate zobno nitko in redno obiskujete zobozdravnika. To vam bo pomagalo pri dobrem zadahu, zdravih dlesnih in močnih zobeh.

Obdobja

Pomemben del pubertete za mlade ženske je menstruacija. Učenje obvladovanja menstruacije lahko traja nekaj mesecev, vendar bo postala naravni del vašega meseca. Poskusite z vložki, tamponi in spodnjim perilom, ki je namenjeno vpijanju menstruacijskega toka. Pogosto umivajte spolovilo in se naučite, kako se higienično znebiti uporabljenih menstruacijskih pripomočkov.

Nega kože

Vaš obraz se lahko začne bolj mastiti kot v otroštvu. Zlasti čelo, nos in brada so nagnjeni k temu, da postanejo mastni in zamaščeni. To območje je znano kot T-območje.

Kaj je T-območje na obrazu? Vključuje območja obraza, kot so brada, čelo in nos. Na teh mestih je koža najhitreje mastna, vidne so razširjene pore in ogrci; da, prav tu se pogosto pojavljajo ogrci.

Območje T lahko umivate z nekomedogenim čistilnim sredstvom, da preprečite nastajanje aken. Za nekomedogene bi lahko označili predvsem tiste sestavine, ki dokazano učinkovito pomagajo odpravljati mozolje - salicilna kislina, azelaična kislina ... Poskusite se sploh ne dotikati obraza, če pa že morate, si najprej umijte roke. Manj, ko je mikrobov in bakterij na vašem obrazu, manj bo težav s kožo.

Nega nohtov

Nohte na rokah in nogah obrezujte, da se izognete vraščanju nohtov. Uporabljajte čiste škarjice za nohte in jih pristrizite naravnost in ne po krivini nohtov. Grizenje nohtov je enostaven način za širjenje bakterij in mikrobov, zato se temu izogibajte.

Nega las

V najstniških letih so vaši hormoni aktivnejši kot običajno. Na lasišču so žleze, ki proizvajajo olje, da lasje ostanejo sijoči in zdravi, vendar te žleze v času pubertete proizvajajo dodatno olje. Če si las ne umivate dovolj, lahko postanejo preveč mastni ali celo mastni. Poskusite si jih umivati vsak drugi dan, da se v lasišču ne bo nabralo preveč olja.

Poiščite šampon, ki je namenjen posebej ljudem z mastnimi lasmi. Lase navlažite s toplo vodo in z malo šampona vtrite v lase. Če želite odstraniti olje, vam ni treba drgniti ali drgniti zelo močno. Če uporabljate izdelke za oblikovanje las, poiščite takšne, ki navajajo, da so "nemastni" ali "brez olja", da lasišču ne bi dodajali nepotrebnega olja.

Zaključek

Higiena vam pomaga ohranjati zdravje in povečuje samozavest. Če ugotovite, da ne morete obvladati mastne kože, aken, vraščenih nohtov ali drugih težav, povezanih s higieno, se posvetujte s svojim zdravnikom.