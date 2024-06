Ta hrana nas najbolj postara

Christine Mikstas je dietetična nutricionistka, ki pomaga drugim pri vodenju bolj zdravega življenja z znanstveno utemeljeno prehrano. Strokovnjakinja, ki svetuje, kaj je potrebno za doseganje zdravega in uravnoteženega življenjskega sloga.

Doktorica znanosti je na MedicineNet preverila, katera živila nam pomagajo, da se hitreje postaramo. Ali, če hočete drugače, da smo prej manj zdravi.

Začinjena hrana

Nekateri so za vroče ... in nekateri ne zdržijo vročine ... Začinjena hrana nabrekne in celo pretrga krvne žile, kar povzroči vijolične sledi na obrazu.

Če imate rozaceo, bolezen kože, ki je na videz podobna aknam, vendar ima popolnoma drugačne značilnosti. Bolezen je pogostejša pri ljudeh s svetlo kožo, ki so vse življenje nagnjeni k zardevanju. Rdečica, ki se pojavlja v okoliščinah, kot so najmanjša zadrega, menjavanje vročega in hladnega ali minimalna količina zaužitega alkohola, postane sčasoma stalna in ne izgine več.

Pri nekaterih bolnikih se lahko pojavijo tudi mozoljem podobne rdeče ali gnojne bunčice. Rozacea je pogosta pri ženskah po menopavzi in vročina zaradi začimb lahko sproži vnetje. Zviša tudi telesno temperaturo, zato se znojite, da se spet ohladite. Ko se znoj pomeša z bakterijami na koži, lahko povzroči izbruhe vnetja in madeže.

Margarina

Koža je največji organ v telesu in vse, kar jeste, vpliva nanjo. Večina margarin, zlasti trdnih, vsebuje trans maščobe. Le-te dvignejo slab holesterol, znižajo dobrega in ustvarijo vnetje v telesu. Vnetje je povezano s srčnimi boleznimi in možgansko kapjo, dvema stanjem, zaradi katerih lahko postanete »zelo starejši.«

Soda in energijske pijače

Več kot zaužijete gaziranih pijač in energijskih pijač, hitreje se starajo celice v tkivih. Poleg gaziranja imajo več kalorij in dodanega sladkorja - 7 do 10 čajnih žličk v 340 gramih - kot katera koli druga pijača. Skupaj z bakterijami v ustih ta sladkor tvori tudi kislino, ki obrabi zobno sklenino in povzroči razpadanje. Druge slabosti vključujejo povečanje telesne mase in večje tveganje za možgansko kap in demenco.

Zamrznjene večerje

Zamrznjena večerja lahko vsebuje polovico natrija kot naj ga bo v zdravi dnevni prehrani. Kadar imate preveč soli, pijete več kot običajno in poplavite ledvice. Morebitna odvečna voda se bo preselila na mesta v telesu z manj soli, na primer na obraz in roke. Zaradi tega ste videti zabuhlo.

Alkohol

Margarite na koži niso videti tako dobro kot v kozarcu. Če ste kdaj imeli zjutraj po noči po več pijačah bombažna usta, potem veste, da vas alkohol dehidrira. To močno vpliva na vašo kožo, ki jo sestavlja 63 odstotkov vode. Tudi če popijete velik kozarec vode, bo ta pred kožo hidrirala vse vaše druge organe. Ko je vode premalo, je vaša koža videti suha in se ne more braniti pred gubami.

Predelano meso

Predelano meso, kot so slanina, klobase, šunka in kosi mesa so prekajeni, posušeni ali nasoljeni ali v soli, tako da bo meso zdržalo dlje, ne da bi se poslabšalo. Prav zaradi tega je tako meso tako okusno kot nevarno!

Natrijevi in ​​kemični konzervansi povzročajo vnetja, ki lahko vaše telo načnejo tako znotraj in zunaj. Malo vnetja je sicer koristnega: pomaga celicam, da se pozdravijo. Preveč vnetij pa lahko povzroči bolezni srca, možgansko kap in diabetes.

Ocvrta hrana

Razlika med testom in krofom je lepa dolga kopel v vrelem olju. Ta kopel spodbuja proste radikale ali nestabilne molekule, ki poškodujejo druge molekule v vaših celicah in koži hitro dodajo leta. Proste radikale lahko najdete tudi v drugih ocvrtih živilih, kot so pomfrit, ocvrtki in mocarela palčke.

Pečene dobrote

Samo zato, ker niso ocvrte, še ne pomeni, da se vam dobro denejo, vsaj zdravju ne. Sladice, kot so piškoti in pecivo vsebujejo veliko maščob, ki zamašijo arterije in nanesejo na naš skelet kilograme. Prav tako ne skoparijo s sladkorjem, ki lahko med drugim povzroči diabetes, povišan krvni tlak in karies. Vnetje je še en razlog, da preskočite te mamljivosti. Več kot imate vnetja, večje so možnosti za artritis, depresijo, Alzheimerjevo bolezen in nekatere vrste raka.

Zoglenelo meso

Cvrtje ali pečenje mesa na visokih temperaturah povzročata napredovano glikacijo. Glikacija je rezultat endogene, spontane reakcije med sladkorjem, ki se prenaša v krvi, in kožnimi vlakni (kolagenom in elastinom). To povzroča otrdelost in oslabitev podpornih tkiv ter poškodovanje kožnih vlaken. Koža postopno izgubi svojo elastičnost in tonus. Na površini kože se pojavijo gube.

Velike količine zoglenelega mesa povzročajo vnetja, ki vaše telo vnamejo in sprožijo bolezni srca in diabetes.

Koruzni sirup z visoko vsebnostjo fruktoze

Kemični bratranec namiznega sladkorja, koruzni sirup z visoko vsebnostjo fruktoze, sladkane gazirane pijače in sadne pijače. Med mnogimi drugimi zdravstvenimi škodljivostmi posega v sposobnost telesa, da uporablja baker, ki vam pomaga pri tvorbi kolagena in elastina, katera ohranjata kožo zdravo. Prav tako je koruzni sirup poln kalorij in vas ogroža zaradi diabetesa in bolezni srca.

Kofein

Ta je diuretik: stimulira možgane in ustvari potrebo po uriniranju. To lahko povzroči dehidracijo. Ko nimate dovolj vode, vaša koža preneha sproščati toksine. Zaradi tega ste bolj nagnjeni k suhi koži, luskavici in gubam.

Agava

Čeprav je za vaše telo boljša kot umetna sladila, je agava 90-odstotna fruktoza, to je vrsta sladkorja, ki se lahko razgradi samo v jetrih. Ko so vaša jetra preobremenjena, pretvorijo fruktozo v maščobo in tvorijo več prostih radikalov, spojin, ki poškodujejo vaše celice.