Superenergijski zajtrk za popoln začetek dneva, pripravljen v le 5 minutah

Potrebovali boste le pet minut, v zameno pa boste dobili dovolj energije za vsaj pol dneva.

Ne boste imeli težav s prebavo niti občutkom napihnjenosti. Zato se tega obroka držite vsako jutro.

Vsaka izmed sestavin v tem zajtrku je izjemno hranljiva, skupaj pa tvorijo pravo energijsko bombo, idealno za začetek dneva.

Za superenergijski zajtrk potrebujete:

1 lonček jogurta

1 žlico jabolčnega pektina

1 žlico medu

40 do 50 g nasekljanih orehov

1/2 žlice cimeta

30 kapljic propolisa

3 žlice ovsene kaše

nekaj suhega sadja po izbiri (rozine, marelice, brusnice, fige …)

Priprava:

Večer prej zmešajte jogurt in jabolčni pektin ter pustite v hladilniku, da se pektin poveže. Zjutraj dodajte ostale sestavine in vse skupaj dobro premešajte. Pustite nekaj časa stati, da se sestavine povežejo, jogurt ogreje na sobno temperaturo in se ovsena kaša nekoliko zmehča. Vaš zajtrk je pripravljen.

Kako pripraviti jabolčni pektin?

Pektin je vrsta vlaknine, ki jo najdemo v rastlinah, jabolka pa vsebujejo posebej visoko vsebnost pektina. Jabolčni pektin, topna vlaknina iz jabolk, ugodno vpliva na razgradnjo maščobnih zalog. Deluje kot vezivo za maščobe, saj zmanjšuje absorpcijo holesterola iz hrane in spodbuja delovanje debelega črevesa. Za domačo pripravo uporabite ekološka jabolka.

Potrebujete:

1 kg ekoloških jabolk

2,5 dl vode

Priprava:

Jabolka operite, odstranite peclje in jih narežite na manjše kose. V lonec nalijte 2,5 dl vode in jo segrejte na najvišjo temperaturo, pektin mora hitro doseči visoko temperaturo, sicer se razgradi.

Jabolka hitro skuhajte pri zmerni temperaturi, približno pol ure. Nato nadaljujte s kuhanjem ob mešanju, dokler se masa ne zmanjša za polovico. Precedite skozi cedilo in dobljeni pektin takoj shranite v steriliziran kozarec.

Kakšne so prednosti takšnega zajtrka?