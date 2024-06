Supanje je kot hoja po vodi

Veliko ljudi bo na dopustu preživljalo čas na vodi, tudi supali bodo. Pri redpaddle.co so pripravili 10 zlatih pravil za varnost na vodi.

1. Preverite svojo opremo

Prepričajte se, da je v dobrem stanju. Poskrbite, da bo vaša deska napolnjena do priporočenega tlaka, da je vaše veslo pravilno sestavljeno in da je vsa vaša oprema primerna za pogoje, v katerih boste šli na vodo.

2. Preverite samega sebe

Prepričajte se, da ste oblečeni primerno vremenu, predvsem pa temperaturi vode. Obleci se tako, da pri padcu v vodo ne bo težav.

3. Nosite povodec

Uporabite povodec za gleženj za surfanje ali netekočo vodo in hitro snemljiv pas za tekoče vode ali morje.

4. Nosite PFD

Vedno nosite torbico z rešilnim pasom s pomočjo vzgona ali pasu (osebna plavajoča naprava). Če imate težave v vodi, se spomnite, Float To Live, Lebdeti za življenje: sprostite se in plavajte hrbtno, dokler si ne opomorete.

5. Telefon

Vedno obvestite nekoga (zanesljivega), kam greste in kdaj se nameravate vrniti. Dogovorite se, da boste poklicali ob določenem času, da se ne boste odpravili, kdo ve, kam brez kakršnegakoli rezervnega načrta. Opomba - oseba na drugem koncu linije mora vedeti, kaj storiti, če ne pokličete!

6. Podrobno preverite vremensko napoved

Seznanite se z različnimi razmerami vetra in plime. Podrobno si oglejte lokalno vremensko napoved, da boste vedeli, kakšne bodo razmere ob prihodu in - to je pomembno - do konca dneva!

Bodite pripravljeni na vse. Če so na reki močne padavine gorvodno od vaše lokacije, lahko povzročijo nenadne sunke v vodnih gladinah in povzročijo, da lene, vijugaste reke v kratkem postanejo hudourniki.

7. Lokalna znanja so vredna zlata

Ne bodite sramežljivi, pogovorite se z drugimi lokalnimi veslači, deskarji, kajakaši ali jadralci, ko se pripravljate na odhod. Presenečeni boste nad obsegom znanja, ki ga imajo na tem področju, na primer, kot so skrite nevarnosti, gibanje plimovanja, smer vetra ...

8. Veslanje v paru

Zakaj bi šli sami? Raje pojdite z dobro družbo ali vsaj enim prijateljem. Bolj varno je pa še bolj zabavno.

9. Vadba vedno pride prav

Kadar koli imate priložnost, vadite reševanje v lepih, mirnih, preprostih razmerah, poskusite se vrniti na desko z vso opremo, veslajte brez smernika, veslajte z rokama, kot če izgubite veslo ...

10. Hladnokrvnost

Najpomembnejša točka od vseh! Če bo šlo vse narobe, boste morali nekaj storiti glede tega, zato ne delajte panike, saj vas to ne bo pripeljalo nikamor.