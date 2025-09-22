Strokovnjaki razkrili: To je najboljše sadje za začetek dneva

Ne glede na to, ali si zjutraj privoščite banano ob kosmičih ali hitro pojeste klementino na poti, nutricionisti poudarjajo, da je sadje najpreprostejši in najbolj zdrav način za začetek dneva.

A med vsemi vrstami sadja eno še posebej izstopa – jagodičasto.

Malo kalorij, veliko vlaknin in antioksidantov

Nutricionisti jagodičasto sadje opisujejo kot »najboljši zajtrk«, saj združuje redko kombinacijo: malo kalorij, a veliko vlaknin in antioksidantov. Prav zaradi tega pomaga, da dlje ostanemo siti, hkrati pa energijo sprošča postopoma, brez hitrih nihanj sladkorja v krvi.

Jagodičasto sadje ima malo kalorij, a veliko vlaknin, zato nas nasiti do naslednjega obroka. Idealno ga je kombinirati z beljakovinami in zdravimi maščobami, denimo v grškem jogurtu z oreščki.

Zaščita srca in možganov

Borovnice, maline, robide in jagode so bogate z antociani, pigmenti, ki jim dajejo značilno rdečo, modro ali vijolično barvo.

Antociani ščitijo celice, zmanjšujejo vnetja in lahko pomagajo pri ohranjanju zdravja srca ter možganov.

Skodelica mešanih jagodičastih plodov vsebuje okoli šest gramov vlaknin, medtem ko banana le dva. Prav tako imajo bistveno manj sladkorja, skodelica manga vsebuje 23 gramov sladkorja, banana 18, medtem ko imajo maline le okoli pet gramov. To jagodičje dela odlične za vse, ki želijo ohranjati stabilno raven glukoze v krvi.

Dokazani učinki na zdravje

Raziskave potrjujejo, da redno uživanje jagodičastega sadja pomaga pri zmanjševanju vnetij, oksidativnega stresa ter težav s srcem, prebavo in imunskim sistemom. Znanstveniki so ugotovili tudi, da lahko ublaži bolečine v mišicah po vadbi, kratkoročno pa celo izboljša spomin in koncentracijo.

Čeprav ima vsako sadje svojo vrednost, strokovnjaki soglašajo: jagodičasto sadje se postavlja na posebno mesto v zdravi prehrani. Pest borovnic, malin, robid ali jagod je najboljši način, da dan začnete lahkotno, hranljivo in v zdravju.