Strokovnjaki razkrili, ali je res nevarno plavati takoj po obroku

Med najpogostejšimi razlogi, ki so jih navajali naši starši in stari starši, so bili slabost, bruhanje, krči in bolečine v želodcu.

Ampak ali ta pravila res držijo?

Ali gre le za mit, ki se prenaša iz generacije v generacijo, ali pa so pomisleki strokovno utemeljeni?

Opozorilo iz otroštva: Počakaj vsaj pol ure!

Večina nas je že slišala nasvet, da je treba po obroku počakati 30 minut do ene ure, preden gremo plavat. Nekateri to pravilo spoštujejo še danes, skoraj brez razmisleka. A vprašanje ostaja: kaj pravi znanost?

Na portalu Well & Good so o tem povprašali strokovnjake, odgovori pa so nekoliko drugačni, kot bi si mislili.

Kaj pravijo prehranski strokovnjaki?

Seveda ni priporočljivo takoj po obilnem kosilu skočiti v morje in začeti plavati kravl, a to ne pomeni, da plavanje po obroku vedno predstavlja težavo. Odvisno je od tega, kaj in koliko ste pojedli ter kako se počutite.

Zakaj se je sploh pojavilo to opozorilo?

Po obroku telo preusmeri večji pretok krvi v prebavne organe, da bi učinkovito razgradilo zaužito hrano. Če takoj nato začnemo telesno dejavnost, kot je plavanje, se telo znajde v dilemi: naj pošlje kri v mišice ali v prebavila?

Če kri odteka v mišice, lahko pride do prebavnih težav, kot so:

krči,

slabost,

v nekaterih primerih celo driska.

Gre za enak mehanizem, kot če bi šli teč takoj po obilnem obroku. Plavanje ni izjema.

Kdaj je plavanje po obroku povsem varno?

Če ste zaužili lahek obrok, bogat s proteini (npr. jogurt, jajca, sadje z oreščki), in se dobro počutite, potem ni razloga, da ne bi šli v vodo, še posebej, če ne nameravate izvajati intenzivnega plavanja.

Nekatera hrana lahko celo pozitivno vpliva na občutek v vodi in vzdržljivost. Najpomembnejša pa ostaja hidratacija.

Ko smo na soncu, telo izgublja več tekočine, zato je priporočljivo piti vsaj kozarec vode na vsakih 30 minut.

Vse je odvisno od posameznika in aktivnosti

Nekateri ljudje imajo železni želodec in brez težav plavajo tudi po večjem obroku. Drugi pa so bolj občutljivi in hitreje občutijo nelagodje. Če spadate med slednje, potem je pametneje počakati 30 do 60 minut, odvisno od tega, koliko in kaj ste pojedli.

Ravno tako je pomembno, kakšno plavanje načrtujete:

Če boste v vodi aktivni dlje časa, počakajte.

Če pa želite le kratko ohladitev ali čofotanje ob obali, vam skok v morje takoj po kosilu ne bo škodil.

Prepoved? Ne. Zmernost? Da.

Strokovnjaki soglašajo: plavanje takoj po obroku ni nujno nevarno, a velja upoštevati vrsto obroka, lastno počutje in intenzivnost gibanja. Tako kot pri mnogih drugih stvareh je tudi tu zmernost ključnega pomena.

Namesto strogih pravil naj nas vodi poslušanje lastnega telesa in kozarec vode več kot manj.