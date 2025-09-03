Stolp nas gleda! Interaktivna razstava ob 130-letnici Aljaževega stolpa

Kljub kislemu vremenu se je na odprtju razstave v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani zbralo kar 150 obiskovalcev, ki so skupaj obeležili 130-letnico postavitve Aljaževega stolpa na Triglavu.

Razstava “Stolp nas gleda – 130 let Aljaževega stolpa” raziskuje zgodovinski, kulturni in simbolni pomen Aljaževega stolpa ter njegove preobrazbe čez čas – od narodnoobrambne geste Jakoba Aljaža do sodobnega simbola narodne identitete.

Ponuja vpogled v raznolike načine, kako so posamezniki in skupnosti skozi desetletja doživljali Triglav in njegov stolp – kot cilj, prizorišče, simbol upora, oder za osebne in kolektivne zgodbe.

130 let Aljaževega stolpa. FOTO: Planinskimuzej.si

Skozi bogato gradivo, predmetne zgodbe in številne anekdote obiskovalca spodbuja k razmisleku: ali Aljažev stolp še vedno doživljamo kot simbol skupnosti – ali kot osebno trofejo?

Vabljeni v Mojstrano, kjer stolp gleda nas – mi pa njega!