DOŽIVITE 100 LET

Stoletniki imajo skupno lastnost: posebne krvne vrednosti, ki jih ločijo od drugih

Želite doživeti 100 let? Znanstveniki razkrivajo, katere vrednosti v krvi napovedujejo dolgo življenje.
Fotografija: Stoti rojstni dan? FOTO: Getty Images
Stoti rojstni dan? FOTO: Getty Images

Miroslav Cvjetičanin
Miroslav Cvjetičanin
12.08.2025 ob 09:13
12.08.2025 ob 09:14
miroslav-cvjeticanin
Miroslav Cvjetičanin
12.08.2025 ob 09:13
12.08.2025 ob 09:14

Število ljudi, ki dočakajo sto let, po svetu neprestano narašča. Gre za najhitreje rastočo demografsko skupino, katere število se od 70. let prejšnjega stoletja približno podvoji vsakih deset let.

Vprašanje, kateri dejavniki določajo dolgoživost in kakovost življenja, je predmet znanstvenih raziskav že tisočletja.

Razumevanje te zapletene teme zahteva podrobno analizo kompleksnih povezav med genetskimi predispozicijami in dejavniki življenjskega sloga.

Dejavniki, povezani z dolgoživostjo

Nedavna raziskava, objavljena v znanstveni reviji GeroScience, je pokazala, da imajo ljudje, stari nad 90 let, še posebej tisti, ki dočakajo 100 let, značilne vzorce vrednosti določenih biomarkerjev v krvi. Najpomembnejši med njimi so:

  • glukoza (sladkor v krvi),
  • kreatinin (kazalnik delovanja ledvic),
  • sečna kislina (povezana z vnetnimi procesi v telesu).

Ti biomarkerji lahko ponudijo dragocene informacije o tem, kaj razlikuje dolgožive posameznike od ostale populacije.

Raziskava temelji na obsežni, dolgotrajni analizi podatkov 44.000 Švedov, starih med 64 in 99 let, ki so jih znanstveniki spremljali do 35 let.

Med udeleženci jih je 1.224 (2,7 %) dočakalo sto let, pri čemer je bilo med stoletniki kar 85 % žensk. Ti podatki ponujajo vpogled v dejavnike, ki so povezani z dolgoživostjo, in razkrivajo razlike med spoloma v tej starostni skupini.

Analiza dvanajstih biomarkerjev

V okviru raziskave so znanstveniki analizirali dvanajst biomarkerjev, povezanih z vnetnimi procesi, presnovnimi funkcijami, delovanjem jeter in ledvic, prehranskim statusom ter prisotnostjo anemije. Med preučevanimi parametri so bili:

  • sečna kislina (marker sistemskega vnetja),
  • glukoza,
  • kreatinin (kazalnik delovanja ledvic),
  • skupni holesterol,
  • železo,
  • skupna vezavna kapaciteta železa (TIBC),
  • jetrni encimi: aspartat aminotransferaza (AST), alanin aminotransferaza (ALT), gama-glutamil transferaza (GGT), alkalna fosfataza (ALP) in laktat dehidrogenaza (LD),
  • albumin (kazalnik prehranskega in splošnega presnovnega stanja).

Razlike v ravneh biomarkerjev

Rezultati so pokazali, da so nižje ravni skupnega holesterola in železa povezane z manjšimi možnostmi, da oseba dočaka 100 let. Prav tako so višje vrednosti glukoze, kreatinina, sečne kisline in jetrnih encimov (AST, GGT, ALP, LD) povezane z nižjo verjetnostjo za dosego visoke starosti.

Na primer: med osebami z najnižjimi ravnmi sečne kisline je stoto leto dočakalo 4 odstotke posameznikov, medtem ko je bil delež v skupini z najvišjimi vrednostmi le 1,5 odstotka. To nakazuje, da lahko zdrav metabolizem in uravnotežena prehrana pomembno vplivata na dolgoživost.

Čeprav so razlike v ravneh biomarkerjev med posamezniki razmeroma majhne, rezultati raziskave kažejo na možno povezavo med presnovnim zdravjem, prehranskim statusom in izjemno dolgo življenjsko dobo. Zanimivo je, da se ugodne vrednosti teh biomarkerjev pogosto pokažejo že desetletja pred dopolnjenim stotim letom, kar kaže na dolgoročen vpliv genetskih predispozicij in življenjskih navad.

Preventivni pomen spremljanja biomarkerjev

Čeprav študija ne navaja natančno, katere življenjske navade, na primer prehrana, telesna dejavnost ali genetika, so odgovorne za ohranjanje ugodnih vrednosti biomarkerjev, strokovnjaki poudarjajo pomen rednega spremljanja ravni glukoze, kreatinina, sečne kisline ter delovanja jeter in ledvic, še posebej v starejši dobi. To je lahko ključen del preventivne medicine in eden od korakov k daljšemu, kakovostnemu življenju.

