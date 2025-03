Ste že poskusili čudodelne čemaževe kapljice? Priznani zeliščar razkriva preprost recept

V gozdovih, pa tudi na mestnih tržnicah, je v mesecih marcu in aprilu mogoče dobiti čemaž (Allium ursinum), izjemno blagodejno in zelo okusno rastlino.

Čemaž je znan tudi kot divji česen, vsebuje eterično olje z žveplovimi spojinami, po sestavi podobnimi tistim v navadnem česnu. Imenujejo ga tudi medvedji česen.

Po ljudskem izročilu naj bi bil to prva rastlina, ki jo medved zaužije po dolgem zimskem spanju. Tako vsaj trdi priznani zeliščar in novinar Momčilo Antonijević na svojem Instagram profilu in dodaja, da je to še en dokaz, da živali nagonsko vedo, kaj je dobro za njihovo zdravje. Čemaž je namreč idealno sredstvo za čiščenje telesa toksinov, ki so se nabrali čez zimo, so zapisali na kurir.rs.

Čemaž je odlično naravno sredstvo za boj proti bakterijskim in virusnim okužbam. Gre za naravni antibiotik, ki v sveži obliki učinkovito uničuje bakterije, glivice in viruse.

Zaradi hlapljivih fitoncidov spodbuja delovanje imunskega sistema. Poleg močnega antiseptičnega in protimikrobnega učinka čemaž redči kri, znižuje raven holesterola in krvni tlak.

Še posebej ga priporočajo srčnim bolnikom in ljudem z zamašenimi žilami, svetuje Antonijević in razkriva recept za kapljice iz čemaža, ki krepijo srce in čistijo žile.

Recept: Kapljice iz čemaža za čiščenje krvnih žil

Sestavine:

2 šopka čemaža (približno 100 g)

250 g 100-odstotnega alkohola

Priprava: Liste čemaža dajte v steklen kozarec – ne režete jih, temveč jih zgolj prepolovite z rokami. Prelijte z alkoholom, kozarec zaprite, pretresite in pustite stati na temnem in hladnem mestu 12 dni. V tem času vsebino večkrat premešajte. Po 12 dneh tekočino precedite.

Uporaba: Kapljice uporabljajte tako, da 15 kapljic dodate v skodelico lanenega čaja. Ta čaj pripravite tako, da eno čajno žličko celih semen lana prelijete z eno skodelico vrele vode, premešate, pokrijete in pustite stati 30 minut. Nato precedite in dodajte kapljice iz čemaža. Pijte trikrat na dan po 15 kapljic. Po Antonijevićevih besedah boste s tem učinkovito pomagali svojim krvnim žilam ter hkrati okrepili imunski sistem.

Opozorilo: Pred uporabo katerekoli zdravilne rastline v terapevtske namene se posvetujte s svojim zdravnikom. Ljudje z razjedami na želodcu ali dvanajstniku naj bodo pri uporabi teh kapljic posebej previdni.