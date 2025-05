Ste vedeli, kako najlažje upočasnimo biološki proces staranja

Ameriški trener triatlona Alan Couzens je prišel do zanimivega odkritja: njegovi športniki so vsako leto izgubili približno toliko aerobne pripravljenosti zaradi staranja, kot bi jo lahko pridobili z le eno dodatno uro treninga na mesec.

To pomeni: 15 minut dodatnega treninga na teden lahko upočasni biološki proces staranja, vsaj z vidika športne pripravljenosti.

To sprva zveni zelo obetavno. A dolgoročno bi lahko bilo težko vzdrževati takšen ritem. Čez deset let bi to namreč pomenilo 2,5 ure dodatnega treninga na teden.

To neizogibno odpira ključno vprašanje: Kolikšen del telesnega upada s starostjo je res neizogiben in kolikšen je preprosto posledica pomanjkanja treninga?

Točno to vprašanje je preučil športni znanstvenik Johannes Burtscher z Univerze v Lozani v okviru meta-analize in zapisal na datasport.com.

Prišel je do naslednjega zaključka: približno 50 odstotkov izgube telesne pripravljenosti s starostjo je dejansko posledica staranja. Drugo polovico predstavlja zmanjšana količina treninga.

VO₂max začne upadati po 25. letu starosti

Tako imenovani VO₂max ali maksimalni kisikov sprejem, ki ga telo lahko izkoristi, je ključen kazalnik vzdržljivostne zmogljivosti. V povprečju začne upadati za približno 10 odstotkov na desetletje, že od približno 25. leta starosti, po 60. letu pa celo še hitreje.

A ta upad je med vzdržljivostnimi športniki zelo različen:

Bolj kot nekdo vztraja s treningi, manj izgubi. Tisti, ki prenehajo s treningi, lahko v zgolj nekaj tednih izgubijo velik del svojega VO₂max, tudi do 20 % po 12-tedenskem premoru.

Burtscherjeva analiza je pokazala, da je pri moških 54 odstotkov starostnih izgub mogoče razložiti z razlikami v količini treninga, pri ženskah pa 39 odstotkov, čeprav je za ženske na voljo manj podatkov.

Ljudje, ki vztrajajo pri rednih treningih skozi leta, izgubijo v povprečju le okoli 5 % svojega VO₂max na desetletje, torej polovico manj kot nešportniki.

Kaj se iz tega lahko naučimo?

Ne postarate se, ker trenirate, postarate se, ko prenehate.

Ne glede na to, ali ste začetnik ali izkušen športnik: raziskave jasno kažejo, da redni vzdržljivostni treningi močno vplivajo na zdravje, telesno pripravljenost in kakovost življenja, tudi v starosti. Ne gre za doseganje vrhunskih rezultatov, gre za vztrajnost, lahkotnost in veselje do gibanja.

Tisti, ki si trening vzamejo za navado in imajo premore zgolj kot izjemo, imajo dvojno korist: telesno in duševno.