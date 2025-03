Ste vedeli, da lahko tinitus omilite s prehrano? Strokovnjaki razkrivajo presenetljive povezave

Zmanjševanje glasnosti slušalk in uporaba čepkov za ušesa v hrupnem okolju sta uveljavljena ukrepa za zmanjšanje tveganja za tinitus, nadležno in pogosto trajno šumenje ali piskanje v ušesih.

Nova raziskava nakazuje, da bi lahko k preprečevanju tega pojava prispevale tudi določene prehranske navade, zlasti večje uživanje sadja, vlaknin, mlečnih izdelkov in kave.

Kot so poročali raziskovalci v ugledni medicinski reviji The BMJ, lahko že preproste spremembe v prehrani pomembno vplivajo na tinitus.

Strategije preprečevanja tinitusa, ki temeljijo na prehrani, bodo verjetno igrale pomembno vlogo pri obvladovanju kroničnih oblik te motnje.

Prehrana kot zaščita pred šumenjem v ušesih

V pregledni študiji so raziskovalci analizirali podatke osmih predhodnih raziskav, ki so proučevale povezavo med prehrano in tveganjem za tinitus. Skupno je bilo vključenih več kot 300.000 odraslih oseb.

Rezultati so pokazali, da je bilo tveganje za tinitus nižje pri tistih, ki so v večji meri uživali naslednja živila:

sadje: zmanjšanje tveganja za 35 %

zmanjšanje tveganja za 35 % mlečni izdelki: zmanjšanje tveganja za 17 %

zmanjšanje tveganja za 17 % kofein: zmanjšanje tveganja za 10 %

zmanjšanje tveganja za 10 % vlaknine: zmanjšanje tveganja za 9 %

Po mnenju znanstvenikov omenjena živila telesu zagotavljajo hranila, ki varujejo slušne poti. Kofein naj bi na primer spodbujal sproščanje hormonov, ki ščitijo živčne strukture, povezane s sluhom. Sadje in vlaknine naj bi pomagali uravnavati raven sladkorja v krvi ter zmanjševali vnetne procese, ki lahko škodujejo slušnemu sistemu.

Glavni zaščitni učinki teh živil so povezani z njihovim vplivom na krvne žile in živčevje ter z njihovimi protivnetnimi in antioksidativnimi lastnostmi.

Opozorilo glede dokazov

Kljub spodbudnim ugotovitvam raziskovalci opozarjajo, da je bila skupna kakovost razpoložljivih dokazov razmeroma nizka. Zato je, kot poudarjajo, rezultate treba interpretirati previdno. Poleg tega študije niso potrdile tako imenovani »odmerek« – odziv razmerja – torej večja količina določenega živila ne pomeni nujno večje zaščite.

Pregled tudi ni pokazal, da bi druga živila, kot so čokolada, zelenjava, jajca, meso ali ribe, pomembno vplivala na tveganje za tinitus.

Po podatkih, navedenih v študiji, ima približno eden od šestih odraslih (okoli 14 %) tinitus. Čeprav je izpostavljenost glasnemu hrupu vodilni dejavnik tveganja, ostajajo vzroki za nastanek te motnje večplastni in še vedno v veliki meri nepojasnjeni.