Ste vedeli, da imajo tudi moški menopavzo in PMS

Za moške, pa tudi za ženske, ki si delijo partnersko in intimno življenje ter prostor, je koristno vedeti, da nekatere simptome povzroča hormonsko delovanje in kako le-ti vplivajo na spremembe v vedenju moškega, pa tudi na splošno zdravje.

Moški, čeprav so »močnejši spol«, se včasih ne obnašajo tako in to ni feministična trditev. Predvsem se nanaša na dojemanje lastne spolnosti, zdravja spolnega organa, mačizma kot imperativa podnebja in zapiranja vase, če kaj ne gre tako, kot bi moralo.

Kar zadeva potenco, je bilo tudi v znanstvenem okviru nekaj zmede. Teorije in teze se izmenjujejo, tako je do nedavnega veljalo, da so 80 odstotkov vzroka za potenco psihološki razlogi.

V zadnjih 10, 15-letih je medicina zelo napredovala pri preučevanju vzrokov impotence, zato se strokovna javnost vrača k organskim vzrokom kot dominantnim. V prvi vrsti mislimo na težave s cirkulacijo in spremembe v stenah krvnih žil. Menijo celo, da je težava s potenco lahko znak resnejših srčno-žilnih zapletov, torej bolezni srčno-žilnega sistema.

Moški novih generacij lažje sprejemajo problem

V vsakem primeru, tudi če obstaja težava s potenco, je pomembno, da moški premaga predsodke, strahove ali karkoli že ima s tem težave. Da pridejo na pregled in poiščejo pomoč za težavo, saj se jo da rešiti. Zdaj je delo s pacienti neprimerljivo lažje kot pred desetletjem ali več. Strokovnjakov je bilo malo, zavest pa ni bila na današnji ravni. Dejstvo pa je, da nove generacije lažje podirajo nekatere ovire in so prevzele stališče, da je ta težava popolnoma enaka vsaki drugi zdravstveni težavi.

Tudi moški imajo svojo menopavzo in svojo hormonsko igro

Ne glede na to, v katero smer moškega reproduktivnega zdravja gremo, nas čaka tabu, nekaj intrigantnega in o čemer niti približno ne vemo, kaj je potrebno. Tako večina ne samo moških, ampak tudi žensk ne ve, da obstaja andropavza, enaka ženski menopavzi.

Obstajajo podobnosti, a tudi pomembne razlike. Vsak moški, starejši od 25 let, gre v nekakšen hormonski upad, ker se mu raven testosterona naravno zniža. V moškem telesu je raven testosterona najvišja od 18. do 23. leta starosti. Tudi po tem gredo stvari »dol«, raven testosterona pa se desetletje za desetletjem samo še niža.

Pomembno je vedeti, da ta hormon ni pomemben samo za spolno funkcijo, željo, trdnost erekcije, ampak tudi za gostoto kosti, na primer, ampak tudi za vrsto drugih telesnih funkcij. Moški s pomanjkanjem testosterona imajo na primer manj mišične mase, so slabše razpoloženi, kakovost njihovega spanca pa ni zadovoljiva. Zaradi tega so lahko utrujeni, nerazpoloženi, depresivni, odločitve, ki jih sprejemajo v zasebnem in poslovnem življenju, pa so zelo odvisne od ravni testosterona, to je znanstveno dokazano.

Ali obstaja moški PMS in zakaj moški upravičeno iščejo razumevanje

Medicina niti ni prepoznala obstoja predmenstrualnega sindroma kot zdravstvene težave, zato je tukaj nekaj, pri čemer si moški in ženske delijo podobno stisko. Namreč, ne moški ne ženske ne vedo skoraj nič o zdravstvenih vidikih »moškega PMS« – IMS (irritant male syndrome).

Za moške, pa tudi za ženske, ki z njimi delijo partnersko in intimno življenje ter prostor, je koristno vedeti, da nekateri simptomi, ki so posledica hormonskega delovanja, močno vplivajo na spremembe v vedenju moškega. Od moških se nekako že privzeto pričakuje, da bomo razumeli ženske, ko so v obdobju PMS. In morali bi ga imeti. S tem smo se sprijaznili, ker je to splošno znan pojem in se kanalizira, kakor kdo zmore.

Pri testosteronu ne gre le za seks, ima velik vpliv na zdravje moških

Pri moškem bi morali najprej upoštevati starost. Testosteron je prisoten vse življenje in ima velik vpliv na omenjene funkcije. Odvisno pa je tudi od nekaterih drugih dejavnikov: teže, življenjskega sloga, presnove sladkorja in maščob. Bolj kot je oseba debela in več kot je maščobnega tkiva v telesu, nižja je raven testosterona. Če se ne uredi pravočasno, so težave gotove in težje rešljive. Zato je eno pomembnejših sporočil, da morajo moški s prekomerno telesno težo in težave z uravnavanjem ravni glukoze v krvi preveriti svoj testosteron. Težave s srcem in visok krvni tlak so prav tako lahko povezani z nizkim testosteronom, vzročna povezava pa je bila dokazana s holesterolom.

Kako se raven testosterona vrne v normalno stanje

Ni vsaka telesna aktivnost primerna za ponovno vzpostavitev ravni testosterona, zato je ob rezultatih potreben tudi posvet s strokovnjakom. Za zvišanje ravni testosterona je potrebno dovolj spanja, pomanjkanje tega hormona pa povzroči težave s spanjem in nastane nekakšen začaran krog. Vplivajo tudi duševne in fizične obremenitve, prehrana in kajenje.

Moški, redno obiskovanje urologa ni sramota, ampak najboljša preventiva

Preventivni pregledi imajo svoj namen in razloge, zakaj jih je treba opraviti. Že po 45. letu in po 50. letu bi morali moški enkrat letno k urologu, tudi če nimajo težav.

Ko se pojavijo simptomi, je treba pogosteje. So tudi vestni moški, čeprav so v manjšini. Največkrat se, kot je v navadi, počaka, da se »bolečina« pojavi, potem pa se gre k urologu. Želimo pa poudariti, da ko gre za urologijo, zlasti pri moških, ne smete čakati, da se pojavijo simptomi.

Ko se pojavijo simptomi, je pogosto že prepozno

Urološke okužbe so nekaj, zaradi česar se ljudje najprej takoj obrnejo na zdravnika. Simptomi so neprijetni, ljudje se prestrašijo, zato so pogosto uriniranje, bolečine pri uriniranju, predvsem pojav krvi v urinu, znaki, zaradi katerih bolniki gredo k zdravniku.

Veliko je resnejših bolezni, ki potekajo asimptomatsko, na primer rak prostate. Ko se v tem primeru simptomi začnejo, je običajno napredovala bolezen. Zato se preventivno posvetujte z urologom, izkušen strokovnjak pa bo določil diagnostične metode in morebitne načine zdravljenja težave glede na konkretno situacijo, pri čemer je edini cilj čim večji interes pacienta.