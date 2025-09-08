Ste stalno zaspani? To je znak bolezni

Čez dan je povsem normalno, da nas kdaj premaga utrujenost.

A kadar se zaspanost pojavlja pogosto in močno vpliva na vsakdanje življenje, strokovnjaki opozarjajo na možnost zdravstvene motnje, imenovane hipersomnija.

Gre za stanje, ko človek kljub dovolj spanja ponoči podnevi nenehno drema ali zaspi v neprimernih trenutkih.

Kaj je hipersomnija?

Hipersomnija ni isto kot narkolepsija, ki povzroča nenadne in globoke napade spanja. Pri hipersomniji gre predvsem za stalno čezmerno zaspanost, ki posameznika spremlja čez dan in lahko resno vpliva na kakovost življenja.

Strokovnjaki opozarjajo, da se pogosto spregleda povezava med prehrano in presnovo ter pojavom hipersomnije. Raziskave kažejo, da lahko k utrujenosti prispeva tiramin, snov, ki nastaja pri zorenju ali predelavi hrane. Veliko ga je v zrelem siru, prekajenem mesu, vloženi zelenjavi in določenih alkoholnih pijačah.

Prehrana kot možen ključ

Če se čezmerna zaspanost pojavlja redno, strokovnjaki priporočajo, da iz jedilnika postopoma izločimo takšno hrano in jo nadomestimo z oreščki, semeni in rastlinskimi olji. Že manjša sprememba prehrane lahko pomaga zmanjšati simptome.

Ko je zaspanost znak bolezni

Pomembno je vedeti, da prekomerna utrujenost lahko nakazuje tudi na druge zdravstvene težave, kot so apneja v spanju, pri kateri oseba ponoči večkrat preneha dihati in ne doseže globokega spanca, ali pa depresija, ki je prav tako povezana s pomanjkanjem energije in zaspanostjo čez dan.

Za preverjanje stopnje zaspanosti se uporablja Epworthova lestvica zaspanosti, preprost test, s katerim lahko posameznik oceni, ali njegovo dremanje presega običajne meje. Če se pogosto dogaja, da nekdo zaspi med branjem, gledanjem televizije ali celo med pogovorom, je priporočljivo obiskati zdravnika.

Tudi v Sloveniji pogosta težava

V Sloveniji se s težavami motenj spanja sooča vedno več ljudi. Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje ima kronične težave s spanjem približno 20 odstotkov odraslih Slovencev, medtem ko čezmerna zaspanost pomembno vpliva na produktivnost in varnost pri delu ter v prometu.

Strokovnjaki zato poudarjajo, da prekomerne zaspanosti ne gre jemati kot nekaj samoumevnega, temveč kot simptom, ki lahko opozarja na resnejše zdravstvene težave.