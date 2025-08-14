Ste občutili preskakovanje srca ali pospešen utrip? Vse, kar morate vedeti o aritmijah

Ste kdaj občutili preskakovanje srca ali nenaden pospešen utrip? To so lahko znaki srčne aritmije, motnje srčnega ritma, ki se lahko pojavi pri vsakomur, ne glede na starost ali zdravstveno stanje.

Kaj je aritmija?

Srce običajno bije v natančnem ritmu: hitreje, ko smo fizično aktivni, in počasneje med spanjem. A kaj se zgodi, ko ta ritem postane nepravilen, preskoči, se pospeši ali upočasni brez očitnega razloga?

Aritmija je vsakršna motnja srčnega ritma: lahko gre za prehiter utrip (tahikardija), prepočasen utrip (bradikardija) ali nepravilno bitje srca.

Klinične raziskave kažejo, da se klinično pomembne aritmije pojavijo pri približno 0,5 odstotka ljudi letno. Najpogostejša srčna aritmija, atrijska fibrilacija, prizadene približno 3 na 1.000 ljudi vsako leto. Skupna pojavnost vseh aritmij v populaciji je med 1,5 in 5 %, pri čemer se s starostjo občutno poveča.

Simptomi aritmij

Aritmija se lahko kaže na različne načine, najpogosteje kot palpitacije – občutek hitrega, preskakujočega ali trepetajočega srca.

Drugi simptomi:

utrujenost in zmanjšano toleranco na telesno aktivnost,

občutek omedlevice ali dejanska izguba zavesti,

kratko sapo, bolečine ali nelagodje v prsih,

povečano potenje.

Pomembno je razlikovati aritmijo od simptomov, ki jih povzročata stres ali napadi panike. Aritmije se običajno pojavijo nenadoma in neodvisno od situacije, medtem ko simptomi stresa nastajajo postopoma in običajno izginejo ob sprostitvi.

Nekatere aritmije pa sploh ne povzročajo simptomov. Pogosto se odkrijejo naključno med rutinskim pregledom, predoperativno obravnavo ali EKG-jem iz drugih razlogov. Tudi asimptomatska atrijska fibrilacija lahko večkrat poveča tveganje za možgansko kap, zato so preventivni pregledi ključni.

Kdaj je aritmija nevarna?

Večina aritmij, zlasti pri mladih in zdravih ljudeh, je nenevarna. Blage motnje, kot so sinusna aritmija, ekstrasistole ali kratkotrajni hitri ritmi, običajno ne zahtevajo zdravljenja.

Vendar pa je nujna pozornost, če aritmija povzroča:

omedlevico,

močno bolečino v prsih,

težko dihanje,

pogosto in daljše trajanje simptomov.

Nekatere aritmije, kot so ventrikularna tahikardija ali ventrikularna fibrilacija, lahko neposredno ogrozijo življenje, saj motijo osnovno funkcijo srca in lahko povzročijo nenadno srčno smrt, če niso takoj zdravljene.

Pogosti miti o aritmijah

Vse aritmije so nevarne: Ne drži. Večina je nenevarnih, le določene vrste aritmij predstavljajo resno tveganje.

Če ni simptomov, ni aritmije: Nekatere aritmije so asimptomatske, vendar še vedno povečujejo tveganje za možgansko kap ali srčno odpoved.

Samo starejši so ogroženi: Tudi mladi, vključno z otroki in mladostniki, lahko razvijejo resne aritmije, kot so dolgi QT-sindrom, WPW-sindrom ali atrijska fibrilacija.

Redni pregledi so ključni, zlasti pri ljudeh s povečanimi dejavniki tveganja. Pravilna edukacija in odprta komunikacija z zdravnikom pomagata zmanjšati nepotrebno skrb in omogočiti pravočasno zdravljenje resnih aritmij.

Diagnostika aritmij

Pravilna diagnoza je ključna za ustrezno zdravljenje in temelji na kombinaciji metod:

EKG (elektrokardiogram): hitro in neinvazivno beleži električno aktivnost srca.

hitro in neinvazivno beleži električno aktivnost srca. Holter EKG: prenosna naprava za 24–48 ur, primerna za občasne aritmije.

prenosna naprava za 24–48 ur, primerna za občasne aritmije. Dolgoročni snemalniki: omogočajo spremljanje ritma tedne ali mesece.

omogočajo spremljanje ritma tedne ali mesece. Ehokardiografija: oceni strukturo in funkcijo srca, ne odkriva neposredno aritmij, vendar je ključna za diagnostiko.

oceni strukturo in funkcijo srca, ne odkriva neposredno aritmij, vendar je ključna za diagnostiko. Ergometrija: test obremenitve srca za odkrivanje aritmij med telesno aktivnostjo.

test obremenitve srca za odkrivanje aritmij med telesno aktivnostjo. Elektrofiziološko preiskovanje: invazivna metoda za natančno diagnostiko in lokalizacijo izvora aritmije, pomembna pri načrtovanju ablacij.

Zdravljenje aritmij

Pristop k zdravljenju je vedno bolj individualiziran. Blage in redke aritmije pogosto ne zahtevajo zdravljenja, dovolj je sprememba življenjskega sloga: zmanjšanje stresa, izogibanje kofeinu in redni spanec.

V določenih primerih se uporabljajo zdravila, antiaritmiki za nadzor ritma ali antikoagulansi ob tveganju možganske kapi.

Pri aritmijah, ki ne reagirajo na zdravila, zmanjšujejo kakovost življenja ali predstavljajo tveganje, se uporablja kateterska ablacija – minimalno invazivna metoda, ki uniči fokus v srcu, od koder izhaja aritmija. Za počasne utripe se uporablja pacemaker, za nevarne aritmije pa defibrilator.

Poslušajte svoje telo

Ob občutku nenavadnega srčnega utripa:

ne ignorirajte simptomov, a ne postajajte paničen,

beležite, kaj čutite, kdaj se simptomi pojavijo in koliko trajajo,

informacije pomagajo zdravniku pri diagnozi skoraj toliko kot naprave.

V primeru nenadne bolečine v prsih, izgube zavesti ali hude kratke sape je nujno takoj poiskati urgentno pomoč. V ostalih primerih se posvetujte z osebnim zdravnikom, ki vas bo po potrebi napotil k specialistu.

Vaše zdravje je prioriteta. Pravočasna reakcija je ključ za uspešno zdravljenje in ohranjanje zdravega srca.