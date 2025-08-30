KAKO MOČNI SMO

Ste močnejši od povprečja? Preverite, koliko bi morali dvigniti glede na svojo težo

Absolutna moč pomeni največjo težo, ki jo človek lahko enkrat dvigne pri vajah, kot so počep, potisk s prsi ali mrtvi dvig.
Fotografija: Mrtvi dvig (deadlift) je ena izmed osnovnih in najučinkovitejših vaj za razvoj moči. FOTO: Dejan Javornik
Mrtvi dvig (deadlift) je ena izmed osnovnih in najučinkovitejših vaj za razvoj moči. FOTO: Dejan Javornik

Miroslav Cvjetičanin
Miroslav Cvjetičanin
30.08.2025 ob 10:11
30.08.2025 ob 10:11
miroslav-cvjeticanin
Miroslav Cvjetičanin
30.08.2025 ob 10:11
30.08.2025 ob 10:11

Čas branja: 4:24 min.

Moč je eden ključnih temeljev telesne pripravljenosti in jo lahko merimo na različne načine.

A kako v resnici ugotoviti, ali ste nadpovprečno močni – in kako svojo moč še izboljšati?

V nadaljevanju vam predstavljamo vodič skozi osnovne pojme absolutne in relativne moči ter standarde, s katerimi lahko preverite svojo telesno pripravljenost.

Kaj je absolutna moč?

Absolutna moč pomeni največjo težo, ki jo človek lahko enkrat dvigne pri vajah, kot so počep, potisk s prsi ali mrtvi dvig.

Najpogosteje jo merimo s testom enega maksimalnega dviga (1RM – one-repetition maximum).

Kaj je relativna moč?

Relativna moč se meri glede na telesno težo posameznika. Gre za primerjavo med ljudmi različnih telesnih zgradb, saj pokaže, kdo je dejansko močnejši v razmerju do svoje teže.

Vpliv telesne sestave

Količina mišične mase in maščobnega tkiva močno vpliva na absolutno in relativno moč. Več mišic pomeni večjo sposobnost proizvajanja sile.

Kako vpliva dolžina okončin

Tudi višina in dolžina okončin igrata vlogo. Nižji posamezniki pogosto razvijejo več sile zaradi krajših mišičnih vlaken, medtem ko imajo višji ljudje daljše mišice in kite.

Zakaj telesna teža spremeni rezultate

Ko mišična masa narašča, se povečuje tudi absolutna moč. Vendar lahko relativna moč zaradi večje telesne teže celo nekoliko pade.

Pomembnost izbire vaje

Različne vaje zahtevajo različno raven moči. Na primer: 100 kilogramov je lahko zelo težko pri potisku s prsi, a precej lažje pri počepu ali mrtvem dvigu, saj te vaje vključujejo večje mišične skupine.

Standardi moči za ženske

Začetnice:

  • potisk s prsi: 0,5 × telesna teža
  • mrtvi dvig: 1 × telesna teža
  • počep: 0,75 × telesna teža

Napredne:

  • potisk s prsi: 1 × telesna teža
  • mrtvi dvig: 2 × telesna teža
  • počep: 1,5 × telesna teža

Standardi moči za moške

Začetniki:

  • potisk s prsi: 1,25 × telesna teža
  • mrtvi dvig: 1,75 × telesna teža
  • počep: 1,5 × telesna teža

Napredni:

  • potisk s prsi: 1,75 × telesna teža
  • mrtvi dvig: 2,75 × telesna teža
  • počep: 2 × telesna teža

Ta priporočila so povzeta po portalu Fittr.com in služijo kot orientacija, s katero lahko ocenite, ali ste močnejši od povprečja – ter kaj vas še čaka na poti do vrhunske telesne pripravljenosti.

image_alt
20 znakov, da vaši hormoni niso v ravnovesju

Kaj je mrtvi dvig?

Mrtvi dvig (deadlift) je ena izmed osnovnih in najučinkovitejših vaj za razvoj moči. Gre za vajo, pri kateri utež dvignemo s tal do višine bokov.

Kako poteka vaja:

  • stopala so postavljena v širini ramen,
  • palica z utežmi leži na tleh pred nogami,
  • hrbet mora biti raven, pogled usmerjen naprej,
  • prijem je lahko običajen (overhand), križni (mixed grip) ali s kavljastim prijemom (hook grip),
  • z močjo nog in hrbta utež dvignemo do stoječega položaja, pri čemer boki in ramena hkrati potujejo navzgor.

Katere mišice vključuje?

Mrtvi dvig velja za eno najbolj celovitih vaj, saj aktivira skoraj celo telo:

  • zadnje stegenske mišice (hamstrings),
  • gluteus (zadnjico),
  • hrbtne mišice, predvsem spodnji del hrbta,
  • trapez in ramena,
  • podlakti in oprijem.

Zakaj je mrtvi dvig pomemben?

  • izboljšuje absolutno moč,
  • krepi jedro (core) in stabilnost,
  • podpira boljšo telesno držo,
  • zmanjšuje tveganje za poškodbe pri vsakodnevnih gibih (npr. dvigovanje težjih predmetov s tal),
  • pospešuje porabo kalorij zaradi vključevanja velikih mišičnih skupin.

