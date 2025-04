Stari naravni pripravek, ki rešuje jetra in prebavo, uravnava sladkor ter znižuje krvni tlak

Na prvi pogled ne posebno privlačna, rahlo rumenkasta in prozorna tekočina kislo-vodnatega okusa je še nedavno veljala za najmanj cenjen mlečni izdelek ali bolje rečeno stranski proizvod.

Govorimo o sirotki, ki nastane med izdelavo sira.

V preteklosti so jo cenili kot zdravilni eliksir, a je bila v novejšem času pogosto zavržena kot odpadek. Redki kmetje so jo uporabljali pri prehrani mladih domačih živali.

V zadnjih letih pa se je z novim valom zanimanja za naravno in zdravo prehrano ter podprta z raziskavami znova prebila v ospredje kot lahka, a hranljiva pijača z mnogo koristnimi sestavinami in zanemarljivo količino kilokalorij: le 26 na 100 gramov.

Naravno zdravilo za številne težave

Sirotka velja za tradicionalno naravno zdravilo, ki naj bi pomagalo pri kronični utrujenosti, oslabljenem imunskem sistemu, prebavnih težavah, težavah z jetri, glivičnih okužbah, visokem krvnem tlaku, razstrupljanju telesa, pa tudi pri hujšanju. Priporoča se tudi pri črevesnih vnetjih, zaprtju, napenjanju in krčih.

Pri prebavnih motnjah naj bi pomagalo, če pred vsakim obrokom spijemo žlico sirotke, razredčeno v kozarcu vode. Znanstvena dognanja potrjujejo njen blagodejni učinek na jetra, saj spodbuja njihovo čiščenje in regeneracijo, kar omogočajo tudi aminokisline, ki jih vsebuje.

Med njimi izstopa cistein, t. i. pogojno esencialna aminokislina, ki je potrebna za nastanek glutationa, najpomembnejšega antioksidanta v človeškem telesu.

Sirotka prav tako učinkovito uravnava raven sladkorja v krvi, znižuje krvni tlak ter hitro obnavlja zaloge vode in elektrolitov v telesu.

Priporočeni dnevni vnosi

Večina ljudi dobi dovolj beljakovin z raznovrstno in uravnoteženo prehrano. Če pa menite, da bi vam dodatni beljakovinski vnos koristil, se je pred uporabo sirotkinih beljakovin smiselno posvetovati z zdravnikom.

Osebe z alergijo na mlečne izdelke naj sirotke ne uživajo, prav tako ne njenih koncentriranih oblik. Za pozitiven učinek na zdravje je pomembno, da jo uživamo redno, tudi večkrat na dan. Ker ima diuretični učinek, se priporoča, da začnemo z manjšimi količinami in jih postopoma povečamo do največ 4,5 decilitra na dan, razdeljenih v tri enake odmerke. Najvišji dnevni vnos ne sme preseči enega litra.

Ameriški zdravnik dr. David Williams svetuje dnevni vnos 18 gramov visokokakovostnih sirotkinih beljakovin v prahu. Najlažje je, da si zmešamo prašek z vodo, sadnim sokom, posnetim mlekom ali ga dodamo v sadni smuti.

Možni stranski učinki in previdnost

Ob zmernem uživanju so sirotkine beljakovine varne, toda nekatera raziskovanja opozarjajo, da lahko pretiravanje povzroči prebavne motnje, kot so krči, slabost, izguba apetita, glavoboli, utrujenost in včasih tudi akne.

Možne neželene interakcije sirotkinih beljakovin z zdravili in drugimi prehranskimi dopolnili še niso dovolj raziskane. Znano pa je, da lahko sirotka zmanjša absorpcijo določenih zdravil, kot so alendronat (za zdravljenje osteoporoze) ter nekateri antibiotiki (kinoloni in tetraciklini).

Sirotka se tako vrača kot cenjena sestavina tradicionalne medicine in hkrati sodobnega prehranskega trenda, a kot vedno velja: za največji učinek jo je treba uporabljati preudarno in z zavedanjem o možnih omejitvah.