Starejši bi si morali pozimi prizadevati za čim več korakov

Ker temperatura še naprej pada je težje najti motivacijo, da se spravite s kavča in se odpravite na sprehod. Nova raziskava univerze v Liverpoolu, ki je bila predstavljena na konferenci The Physiological Society Future Physiology kaže, da starejši odrasli po samo dveh tednih zmanjšane telesne aktivnosti (približno 1500 korakov na dan) izgubijo večje količine mišic, kar sovpada z znatnim pridobivanjem odstotkov telesne maščobe, zlasti okoli pasu.

Pomembno je vedeti, da porast maščobe v mišičnem tkivu zmanjša njegovo kakovost, to pa vodi do pomembnih izgub v mišični moči. Obdobje neaktivnosti je tudi zmanjšalo mineralno gostoto kosti.

Večina raziskav telesne neaktivnosti navadno obravnava ekstremne oblike neaktivnosti kot so vesoljski poleti, dolgotrajno ležanje v postelji ali imobilizacijo, ki pa za večino zdravih ljudi niso pomembne. Ta študija je edinstvena po spoznanju kaj pomeni le dva tedna majhnega števila korakov, torej le 1500 na dan, pri mladih in starejših odraslih; to se lahko zgodi ljudem, ki preživijo doma več časa, kar je lahko posledica bolezni, neugodnih vremenskih razmer ali preprosto počitka čez praznično obdobje.

Pred dvotedenskim obdobjem neaktivnosti sta obe skupini (26 mlajših in 21 starejših udeležencev) opravljali enako količino telesne aktivnosti; v štiridnevnem obdobju, uporabljenem za metriko, je vsak udeleženec naredil več kot 10.000 korakov na dan, vendar se ni udeležil zahtevnejše vadbe.

Študija je preučevala ali je obdobje neaktivnosti bolj vplivalo na zdravje starejših odraslih, kar je pomembno, saj vsi med staranjem izgubljamo mišično maso, moč in čvrstost kosti. Te spremembe vodijo k zmanjšani sposobnosti opravljanja vsakodnevnih dejavnosti in lahko vodijo v kronična zdravstvena stanja.

To je še posebej pomembno, ker zdaj živimo dlje, medtem ko se čas, preživet v dobrem zdravju, ni povečal v enaki meri.

Čeprav so izsledki pokazali, da sta se velikost mišic, mišična moč in kostna masa po dveh tednih enako zmanjšali pri mladih in starih skupinah, pri čemer sta obe skupini pridobili podobno količino maščobe v mišicah in okoli pasu, so starejši odrasli imeli manj mišic in več maščob.

Zato bodo take spremembe verjetno imele bolj škodljiv vpliv na staranje prebivalstva v primerjavi z mlajšimi odraslimi.

Poleg tega sta bila v starejši skupini bistveno upadla dva kritična fiziološka ukrepa, ne pa tudi pri mladih: kardiorespiratorna kondicija (CRF) in mitohondrijska funkcija. CRF se nanaša na učinkovitost s katero se med dolgotrajno telesno aktivnostjo dovaja mišicam kisik, na to pa vpliva zdravje srca, ožilja ter dihal. Nizek CRF običajno najdemo pri osebah s slabim telesnim zdravjem, pri teh ljudeh pa je večja verjetnost, da bodo v mlajši starosti razvili bolezni.

Mitohondrijska funkcija, proizvodnja energije naših celic, je pomembna za zdravje mišic in presnovo. Rezultati kažejo, da bi lahko ti upadi CRF in mitohondrijske funkcije igrali pomembno vlogo pri izgubi mišične mase in moči ter povečanju mišične in telesne maščobe med telesno nedejavnostjo.

Juliette Norman, ena izmed avtorjev raziskave, je dejala: »Močan vpliv kratkotrajne neaktivnosti na naše zdravje je izjemno pomemben. Če je v telovadnico težko priti, bi morali ljudi spodbuditi, da dosežejo 10.000 korakov, saj tudi to lahko prepreči zmanjšanje zdravja mišic in kosti ter ohranjanje zdrave ravni telesne maščobe.«