Stara je 48 let, ima sedem otrok in videti je kot manekenka

Jessica Enslow, ​mati sedmih otrok, je postala senzacija družbenih omrežij, ko je delila svojo življenjsko zgodbo. 48-letna Jessica iz Utaha trdi, da je danes v boljši formi, kot je bila v mladosti.

Mamica sedmih otrok ponosno razkazuje svoje fantastično telo in razkriva skrivnosti svoje mladostne energije.

Prvega otroka je rodila leta 1994, ko je bila stara komaj 19 let. Leta 1996 je Jessica drugič postala mama. V naslednjih 19 letih je rodila še petkrat. Najmlajši otrok v družini se je rodil leta 2013. Štiri otroke ima iz prvega zakona, tri iz drugega.

Na družbenih omrežjih jo sledilci nenehno sprašujejo o skrivnosti njenega mladostnega videza. Nekateri so prepričani, da gre za lepotne popravke. Kot pravi, njena naravna lepota sije, ker je srečna ženska in zdrava mati. Resnična lepota vedno prihaja od znotraj in zato nikoli ni bila podvržena lepotnim posegom.

Kadarkoli Jessica na družbenih omrežjih objavi fotografije s svojo hčerko Alice, sledilci na Instagramu komentirajo, da sta videti kot sestri, ne pa kot mati in hči.

Kako ji uspeva kljub sedmim porodom izgledati kot manekenka?

Jessica priznava, da na začetku ni šlo vse gladko in da tudi sama ni razumela, kako se je med prvo nosečnostjo tako hitro zredila. Prepričana je bila, da se bo takoj vrnila na normalno težo in v oblačila, ki jih je bila vajena pred porodom.

»Prišla sem domov iz porodnišnice in takoj oblekla svoje prednosečniške kavbojke. Vendar sem hitro ugotovila, da jih ne spravim dlje kot do sredine stegen,« je povedala in dodala, da jo je to prestrašilo in spravilo malo v depresijo.

Ko govori o tem, kako je shujšala in se fizično preoblikovala, Jessica pojasnjuje, da je bila za njen uspeh ključnega pomena podpora moža.

Jessica Enslow prej in zdaj. FOTO: Instagram Jessice Enslow

Ker je Jessica zaposlena mama, se je morala naučiti, kako vključiti vadbo v svojo dnevno rutino. Preden se je leta 2017 lotila radikalnega fitnes programa, je mati sedmih otrok vsak dan jedla čokolado, testenine in občasno telovadila.

»Smetano sem jedla na žlico, skupaj s toastom in bananami,« je nekoč povedala. »Takrat so stvari začele uhajati izpod nadzora in končno sem se prisilila, da sem spremenil svoje vsakodnevne navade.«

Trenutno gre v telovadnico trikrat na teden, medtem ko so njeni otroci v šoli, in vsak ponedeljek se zgodaj zbudi, da opravi kardio vadbo. »Naredi, kar moreš!« je njena najljubša izjava.

FOTO: Jessica Enslow/mediadrumworld

Ko gre za način prehranjevanja, pravi, da je njena ideja o prehranjevanju intuitivna, ker ne želi natančno spremljati, koliko kalorij je absorbirala in koliko hranilnih snovi je telo sprejelo. »Samo ostanite dosledni,« pravi. »Tudi če vam ne uspe vedno, to preprosto ignorirajte in poskusite nadaljevati tam, kjer ste končali,« so njene misli strnili na spletni strani mediadrumworld.com.