Srce potrebuje več. Najboljši vitamini za neustavljivo srce in šokantne resnice o srčnih boleznih

S pravo prehrano, vitamini in življenjskim slogom lahko svoje srce zaščitimo kot še nikoli doslej! Preverimo, kateri vitamini so ključni za močno srce in kaj so največje pasti, ki mu tiho strežejo.

Vitamini: tajno orožje za srce

Vitamin D je pravi sončni vitamin, ki ni pomemben le za kosti, ampak tudi za zdrav krvni tlak in uravnavanje vnetij. Številne študije kažejo, da ljudje s pomanjkanjem vitamina D pogosteje zbolevajo za srčno-žilnimi boleznimi.

Vitamin C in vitamin E delujeta kot ščita pred prostimi radikali, nevarnimi molekulami, ki poškodujejo krvne žile in srce. Skupaj varujeta srce pred tihim sovražnikom: oksidativnim stresom.

Vitamin K2 je manj znan junak, ki usmerja kalcij proč od žilnih sten tja, kjer je potreben, v kosti. Brez dovolj vitamina K2 se arterije hitreje kalcificirajo in otrdijo.

B-vitamin trojček (B6, B9, B12) ohranja raven homocisteina v krvi nizko. Homocistein je nevaren, saj tiho, a učinkovito uničuje notranjost žil in sproža vnetne odzive.

Srčne bolezni: največji tihi ubijalec

Znanstvene raziskave razkrivajo, da na razvoj srčnih bolezni vpliva več dejavnikov:

Visok krvni tlak: vsak dan po malem obremenjuje srce, dokler ne pride do odpovedi.

vsak dan po malem obremenjuje srce, dokler ne pride do odpovedi. Visok LDL holesterol: maši arterije in zmanjšuje pretok krvi.

maši arterije in zmanjšuje pretok krvi. Sladkorna bolezen: poškoduje ožilje od znotraj navzven.

poškoduje ožilje od znotraj navzven. Kajenje: sproža vnetja in uničuje notranje plasti žil.

sproža vnetja in uničuje notranje plasti žil. Premalo gibanja: mišice, vključno s srčno mišico, brez aktivnosti propadajo.

mišice, vključno s srčno mišico, brez aktivnosti propadajo. Kronični stres: pospešuje izločanje stresnih hormonov, ki škodijo srcu.

Srčne bolezni se pogosto razvijejo neopazno. Velikokrat so prvi simptomi, kot so bolečina v prsih, utrujenost ali težko dihanje – že znak, da je škoda napredovala.

Hrana, ki poganja srce

Srce ne potrebuje le vitaminov iz tablet, ampak predvsem pametno izbrano prehrano. Za zaščito priporočajo:

Ribe, bogate z omega-3 (losos, skuša, sardine)

Temnolistno zelenjavo (špinača, ohrovt)

Jagodičevje, bogato z antioksidanti

Oljčno olje (extra virgin) namesto transmaščob

Polnozrnate žitarice za stabilen krvni sladkor

Vsakodnevni »mali obroki zdravja« so najboljša naložba v srce.

Svetovni trend: vse več pozornosti srčnemu zdravju

Po vsem svetu potekajo številne kampanje za ozaveščanje o srčnih boleznih. V ospredje prihaja preventiva: gibanje, prehrana, sproščanje in redni pregledi.

Povečuje se tudi zanimanje za prehranska dopolnila, vendar strokovnjaki opozarjajo:

Dopolnila niso čarobna tabletka. Pravi temelj zdravja je uravnotežen življenjski slog, bogat s hranili in gibanjem.

Naj srce bije močneje!

Če bi lahko vsak dan naredili le eno stvar za svoje srce, bi bilo to: zdrav življenjski slog, bogat z vitamini in gibanjem. Srce dela za nas 24 ur na dan, zasluži si, da mu vrnemo z ljubeznijo, pametnimi odločitvami in dobrimi navadami.