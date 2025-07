Športnik ni stroj: Zakaj ne sme trenirati kot Jeff Bezos vodi Amazon

Šport brez zavedanja telesa je pot v izgubo. V sodobnem športu je pogosto prisoten nevaren razkorak med telesom in zavestjo.

Športniki, ki ne znajo prepoznati občutkov v telesu, kljub močni volji pogosto ponavljajo enake napake, iz katerih se ne učijo. Posledica?

Telo, ki deluje po fizikalnih zakonih, se sčasoma zaustavi fizično in psihično.

Pojavijo se poškodbe, bolečine, izgorelost, športnik pa izgubi stik z realnostjo svojega telesa.

Zanka neuspeha: več volje ne pomeni boljših rezultatov

Če športnik ne razume mehanizmov svojih težav, bo v podobnih okoliščinah vedno reagiral enako kljub drugačnim željam. To vodi v začaran krog, kjer povečuje napor, namesto da bi prilagodil pristop. In telo? Popusti. Trening brez notranjega razumevanja je izguba časa in energije.

Kako do spremembe? S sprejemanjem dejstev, ne z ignoranco

Napredek zahteva spoznanje napak iz preteklosti, brez obsojanja.

S pomočjo metode AEQ se športnik nauči:

analizirati uspešne in neuspešne izide,

prepoznati vedenjske vzorce, ki zavirajo napredek,

dvigniti povezavo med telesom in zavestjo, kar je ključno za dolgoročno uspešnost.

Le skozi razumevanje lahko pride do trajne spremembe.

Telo ni Amazonov robot

Preveč športnikov dojema telo kot stroj, podobno kot je Jeff Bezos nekoč vodil zaposlene v Amazonovih skladiščih. Športnik vse investira v opremo, regeneracijo, prehrano, a obenem ignorira povratno zanko med telesom in zavestjo. Takšen pristop vodi v notranja nasprotja, kronično zakrčenost in izgubo motivacije.

Ko zmedenost zamenja napredek

Nezavedanje občutkov v telesu pomeni, da športnik ne ve, kdaj je preveč. Pritisk rezultata nadomesti notranjo povezanost. Dokazovanje postane pomembnejše od občutenja. Tako športnik prečka mejo iz učenja v uničevanje.

Telo in stari možgani: zadnja obramba

Na koncu zavest ne more zmagati proti telesu, če ga ignorira. Energijo, ki jo potrebuje za delovanje, zavest prejema iz telesa – zato bo vedno odvisna od njegovega stanja. Podobno kot Amazonov CEO odvisen od delavcev, ki jih poskuša nadomestiti z roboti. A človek ni stroj.

Športnik = robot? Ne hvala.

Današnji vrhunski šport je podoben visokotlačnemu sistemu, kjer je cilj vse, telo pa samo sredstvo. A brez zdrave povezave med telesom in umom:

ni dolgoročne uspešnosti,

ni notranjega zadovoljstva,

ni sprostitve po naporu.

Največja ovira današnjega športnika je nezmožnost sprostitve. In to vodi v poškodbe, izgorelost in odtujenost.

Rešitev? Povezava telo – zavest

Če želi športnik dolgoročno napredovati, mora:

čutiti svoje telo,

spoštovati njegove meje,

se učiti iz napak,

zavest povezati s fizičnim jazom.

Samo sproščen športnik lahko dolgoročno dosega vrhunske rezultate.

Aleš Ernst, učitelj metode AEQ 5. stopnje in dihanja AEQ 3. stopnje