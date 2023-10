Športna senzacija, ki je združila generacije

Maribor je v petek, 13. oktobra, zaživel v popolnoma drugačnem ritmu. Stopnice Kalvarije so bile priča neskončnemu številu korakov, medtem ko je odmev adrenalina napolnjeval zrak.

14. Seltron nočni tek na Kalvarijo, organiziran pod okriljem Univerzitetne športne zveze Maribor in njihovega slogana »Zdrava zabava«, je znova dokazal, da je športno srce Maribora močno in živahno.

Leta 2021 je Klemen Španring postavil nov mejnik z rekordnim časom 1:42, ki je odzvanjal v mislih mnogih tekačev. Letošnja zmagovalca, Andrej Koželj in Petja Klojčnik, sta se borila za svoje mesto v zgodovini te ikonične prireditve.

Rezultati:

Moški:

Koželj Andrej - 1:46,68

Vuletić Ivan - 1:50,34

ŠturmUrban - 2:08,95

FOTO: Marko Pigac

Ženske:

Klojčnik Petja 2:28,53

MencigarMaja - 2:32,53

Merhar Tjaša - 2:54,07

Klemen Tasič, vodja projekta pri Zdravi zabavi, je izpostavil: »Stopnice na Kalvarijo predstavljajo izziv za mnoge, a vsak tekač, ki prečka ciljno črto, je zmagovalec v svoji zgodbi. Vsako leto nas preseneti odziv in energija, ki jo tekači prinesejo na tekmovanje.«

Mladi tekači so se pomerili v Curaprox otroških tekih, pri čemer so bili v središču vzponi, smeh in neprecenljivi trenutki. Dogodek je bil obogaten z darili pokroviteljev, med katerimi je bil glavni pokrovitelj Seltron.