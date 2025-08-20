POSTANITE ŠPORTNA DRUŽINA

Šport za vso družino: Kako otroke in starše spraviti v gibanje?

Ključno je, da gibanje ne postane obveznost, ampak zabava, igra in navada, ki jo otroci in starši vzljubijo skupaj.
Fotografija: Gibanje naj postane družinska navada. FOTO: Shutterstock 
Gibanje naj postane družinska navada. FOTO: Shutterstock 

Janez Kušar
20.08.2025 ob 06:25
V času, ko nas delo, šola in prosti čas pogosto zadržujejo pred zasloni, je redno gibanje nujno, ne samo za otroke, ampak tudi za odrasle.

Družinske športne aktivnosti so odličen način, da skupaj preživimo kakovosten čas, okrepimo medsebojne vezi in hkrati poskrbimo za zdravje.

Ključno pa je, da gibanje ne postane obveznost, ampak zabava, igra in navada, ki jo otroci in starši vzljubijo skupaj.

Zakaj je skupno gibanje tako pomembno?

Otroci se po naravi radi gibajo, a sodoben način življenja jim to pogosto otežuje, veliko časa presedijo v šoli, pri učenju ali z digitalnimi napravami. Starši pa so pogosto utrujeni in brez idej, kako prosti čas preživeti aktivno. Rešitev?

Gibanje naj postane družinska navada. Ko se aktivnosti lotimo skupaj, hitro ugotovimo, da je lahko šport ne le koristen, ampak tudi zabaven.

Majhni koraki za veliko spremembo

Prvi korak je, da gibanje vključimo v vsakdan. Namesto da do trgovine skočimo z avtom, se odpravimo peš ali s kolesom. Vikend namesto pred televizijo preživimo na kratkem pohodu, izletu ob reki ali sprehodu na bližnji hrib. Pomembno ni, kako daleč gremo, ampak da se gibamo.

image_alt
Pijete kavo vsak dan? Kaj ta res naredi vašemu srcu, razkriva nova raziskava

Otroci se radi vključijo v preproste igre, metanje in lovljenje žoge, skakanje s kolebnico, badminton na dvorišču ali vožnja s skirojem. Če sodelujejo tudi starši, postane gibanje še bolj privlačno.

Gibanje naj bo igra, ne tekmovanje

Otroci se najraje gibajo, kadar se zabavajo. Zato naj šport ne bo tekmovanje ali obveznost, temveč igra. Izmislite si družinske izzive (kdo prej pride na vrh hriba, kdo naredi več poskokov), priredite mini športni dan ali preprosto izkoristite naravo kot igralnico.

Ne pozabite: največja motivacija za otroke je zgled. Če starši sami z veseljem telovadijo, tečejo ali kolesarijo, jih bodo otroci spontano posnemali.

Nasvet za bralce: že ta teden poskusite vsaj enkrat zamenjati televizijo ali telefon za družinski sprehod, kolesarski izlet ali igro na prostem. Presenečeni boste, koliko veselja in energije prinese gibanje skupaj!

Kako ustvariti navado?

Za večjo motivacijo poskusite gibanje vključiti v rutino, na primer: »Vsako nedeljo gremo na izlet.« S tem ustvarite pričakovanje in dolgoročno gradite pozitiven odnos do športa. V gibanje lahko vključite tudi prijatelje ali druge družine v družbi je vse bolj zabavno.

Prilagodite dejavnost starosti in sposobnostim otrok: starejši lahko kolesarijo, mlajši pa hodijo. Pomembno je, da se vsi premikajo. Bolj, kot intenzivnost šteje doslednost, gibanje naj postane del vsakdana, ne izjema.

TOP 5 družinskih športnih aktivnosti za vsak dan

  • Skupni sprehod po soseski – kratek sprehod po večerji sprosti in poveže.
  • Kolesarjenje – prilagodite dolžino poti starosti otrok.
  • Igranje z žogo – nogomet, košarka ali metanje na dvorišču.
  • Badminton ali frizbi v parku – zabava za vse generacije.
  • Izlet v naravo – pohodništvo, obisk hriba ali sprehod ob reki.

Ključ je v doslednosti in zabavi, gibanje naj postane del družinske rutine, ne izjema.

Skupno gibanje povezuje družino

Med športom se pogovarjamo, smejimo, si pomagamo in doživljamo uspehe. Otrokom tako dajemo popotnico za zdravo življenje, ki jo bodo prenesli v odraslost. Če šport postane skupna vrednota, ne bo le dobra navada – postal bo način življenja.

gibanje otroci starši športna družina družinski šport

