Šport in stres: Kako gibanje vpliva na naše psihično počutje

Redna telesna aktivnost je eden najbolj učinkovitih načinov za zmanjševanje stresa. A če z vadbo pretiravamo, lahko dosežemo nasproten učinek. Kako najti pravo ravnovesje?

Stres je postal stalnica našega vsakdana. Doma, v službi in celo v prostem času smo pogosto napeti, brez pravega počitka in notranjega miru. Telo na stres odgovori s povečanim srčnim utripom, višjim krvnim tlakom in napetimi mišicami. Vse to uravnava živčni sistem, ki je razdeljen na simpatični (aktivacija, stres) in parasimpatični del (sproščanje, regeneracija).

Če dolgo časa prevladuje simpatični živčni sistem, porabljamo energijske rezerve in se ne obnavljamo. To vodi do slabšega počutja, utrujenosti in dolgotrajnih zdravstvenih težav.

Šport kot naravno sredstvo proti stresu

Telesna vadba in gibanje dokazano zmanjšujeta raven stresa. Med vadbo se sproščajo endorfini, tako imenovani hormoni sreče, ki izboljšajo razpoloženje in zmanjšujejo napetost. Zmerna športna aktivnost, kot so hoja, kolesarjenje ali tek, pomirja živčni sistem in pomaga telesu, da preide v fazo okrevanja.

Mnogi ljudje poročajo, da jim gibanje pomaga izprazniti glavo po napornem dnevu. Ponavljajoči se gibi in povečan pretok kisika do možganov pomirjajo misli, izboljšajo spanec in spodbujajo psihično ravnovesje.

Pozitivni učinki vadbe na stres

Znižanje ravni kortizola (stresnega hormona)

Izboljšanje spanja in počutja

Večja zbranost in mentalna odpornost

Krepitev samozavesti

Spodbujanje regeneracije in obnovitve energije

Zato strokovnjaki priporočajo redno, a zmerno gibanje kot del vsakodnevne rutine za ohranjanje psihofizičnega zdravja.

Kdaj šport povečuje stres?

Čeprav ima vadba številne prednosti, pretirana ali napačno usmerjena telesna dejavnost lahko telesu povzroča dodaten stres. To velja zlasti za:

intenzivni trening brez počitka,

pretiran tekmovalni duh,

vadbo, ki jo dojemamo kot obveznost,

zanemarjanje regeneracije in spanja.

Pri profesionalnih športnikih je zato regeneracija postala ključni del trenažnega procesa in to velja tudi za rekreativce.

Ravnovesje med vadbo in sprostitvijo je ključno

Ključ do zmanjševanja stresa z vadbo je v pravilnem odmerjanju napora in počitka. Vadba naj bo sredstvo za sprostitev in ne dodatna obremenitev. Pomembno je poslušati telo, izbrati aktivnost, ki nas veseli, ter si po vadbi zagotoviti čas za počitek in okrevanje.

Šport in stres, prijatelja ali sovražnika?

Šport ima lahko izjemno pozitiven vpliv na naše psihično zdravje, če ga izvajamo z občutkom in zavedanjem lastnih meja. Zmerna telesna aktivnost je eno najučinkovitejših orodij za zmanjševanje stresa, izboljšanje razpoloženja in splošnega počutja.

Če pa vadbo spremenimo v tekmo ali kazen, postane dodatni vir stresa. Zato naj bo osnovno pravilo: gibanje za sprostitev, ne za izčrpanje.