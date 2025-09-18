Šport in prehranski miti - kaj je res in kaj ne

V svetu športa se pogosto pojavljajo miti o prehrani, ki jih mnogi jemljejo kot resnico.

Nekateri so tako globoko zakoreninjeni, da jih težko ovržemo, a znanstvena dognanja kažejo drugačno sliko.

Preverili smo pet najpogostejših mitov o hrani, ki zanimajo športno aktivne ljudi.

Živalska maščoba je nezdrava – ni res

Dolga leta velja prepričanje, da živalske maščobe škodijo srcu in ožilju zaradi nasičenih maščob. A raziskave ne potrjujejo večje povezave med uživanjem nasičenih maščob in boleznimi srca.

Pomembnejša kot sama vrsta maščobe sta količina in pogostost uživanja. Nobeno živilo ni samo po sebi zdravo ali nezdravo.

Človek potrebuje dva litra vode na dan – delno res

Res je, da je zadosten vnos tekočine nujen, a količina je odvisna od telesne mase, aktivnosti in temperature okolja. Nekdo, ki se malo giblje, lahko normalno deluje že z enim litrom vode na dan, medtem ko vzdržljivostni športniki v vročini porabijo tudi pol litra tekočine na uro. Pol litra vode v telo pride že s hrano, če je prehrana raznolika.

Surova zelenjava je bolj zdrava kot kuhana – niti ne

Pri zelenjavi splošna pravila ne veljajo. Nekateri vitamini in koristne snovi se ob toplotni obdelavi zmanjšajo, a hkrati toplota oslabi celično strukturo in olajša sproščanje drugih hranil. Najpomembnejše je, da zelenjavo sploh uživamo, priporočene so tri porcije na dan. Športniki naj zelenjavo jedo po vadbi, saj daljši čas prebave pred treningom lahko povzroči težave.

Kruh povzroča debelost – delno res

Kruh vsebuje precej ogljikovih hidratov, ki so vir energije za mišice. Pri telesno aktivnih ljudeh so ogljikovi hidrati nujni, pri manj aktivnih pa lahko prispevajo k nabiranju telesne maščobe. Zato kruh sam po sebi ne redi, pomembna sta količina vnosa in raven telesne dejavnosti.

Uživanje hrane zvečer redi – res in hkrati ne

Če smo dnevne potrebe po kalorijah že zadovoljili, nas dodatni večerni obrok lahko resda redi. Če pa je večer naš prvi obrok, debelosti ne bo povzročil.

Ni dokazov, da bi bila določena živila po določeni uri škodljiva. Športniki pa morajo za energijo in regeneracijo jesti ves dan – preskakovanje obrokov pri aktivnih ljudeh ni priporočljivo.