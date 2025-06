Spomin na Andrejčka živi! Memorial na Vršič s kolesi, tekom in peš

»Dokler se ljudi spominjamo, živijo naprej, v naših srcih,« pravi stara modrost, ki se v celoti uresničuje ob imenu Andrej Kolenc (1955–2005).

Doma iz Žirov je pustil močan pečat v Kranjski Gori, kjer je kot nekdanji miličnik, gorski reševalec in tajnik Turističnega društva Kranjska Gora sooblikoval številne dogodke in zgodbe.

Njegova življenjska pot se je prezgodaj končala pred dvema desetletjema, a spomin nanj živi, vsako leto tudi skozi športno obarvani memorial.

Od miličnika do motorja lokalnega turizma

Kolenc je najprej deloval kot miličnik v Kranjski Gori, a ga je življenje leta 1988 poneslo v turistične vode. Prepričal ga je Jože Borštnar, da se pridruži Turističnemu društvu, kjer je s svojo predanostjo in energijo postal gonilna sila lokalnega turizma.

Pisal sem o gorskih nesrečah za Delo, kasneje za Slovenske novice in takrat sem Andreja spoznal tudi osebno. Bil je tudi letalec in gorski reševalec na postaji GRS Kranjska Gora, eden prvih reševalcev letalcev na letališču v Lescah.

V spominu mi je ostalo reševanje alpinista izpod Špika v helikopterju sem bil skupaj z dr. Andrejem Robičem in Andrejem Kolencem.

Črno-bela legenda in zgodbe z dušo

Legendarna črno-bela fotografija prikazuje Andreja kot miličnika, kako sredi zasnežene Kranjske Gore pestuje dojenčka, medtem ko prijatelj išče parkirišče. Ta slika ni le spomin, temveč simbol njegovega čuta za ljudi in humorja.

Kolenc je bil tisti, ki je v nekdanji Borovški vasi zasnoval »Juriš na Vršič«, dogodek, ki je postal temelj poznejših športnih prireditev. Bil je mojster motivacije in povezovanja krajanov, kot pravi Primož Kališnik: »Brez njega vsega tega gibanja in dogodkov v Kranjski Gori ne bi bilo.«

Kolesa, tek in spomini

Na vroči soboti, ko mineva točno 20 let od njegove smrti, so se številni prijatelji, sorodniki in znanci zbrali na Andrejčkovem memorialu. Kolesarili so, tekli, pešačili in se z vozili podali proti Vršiču, vsak na svoj način, vsi s skupnim ciljem: počastiti spomin na človeka, ki je gibal ljudi.

Dogodka sta se udeležila tudi dolgoletna sodelavca Primož Kališnik in Klemen Dolenc, vsak s svojim kolesom, tako kot nekoč, ko sta skupaj z Andrejem sodelovala pri medijskih akcijah Slovenskih novic, Novic Extrem in revije Polet. V zlatih časih so ti dogodki spravili v gibanje tudi po 200.000 ljudi!

Memorial vodi sin Anže – Sharky

Glavni organizator letošnjega memoriala je bil Andrejev sin Anže – Sharky, skupaj s sestro Anjo, mamo Piko in drugimi domačimi ter prijatelji. Pripravili so posebne majice z imeni 70 vabljenih udeležencev, ki so se podali na pot do 1611 metrov visokega prelaza.

Za udeležence so bile ob poti okrepčevalnice, prvo je vodila Ines Kopitar z mladimi, na drugih pa so ponujali banane, energijske ploščice, vodo in brezalkoholne napitke. Peš sta se proti Vršiču podala tudi Matjaž in Anže Kopitar, po stari vršiški cesti mimo Poštarskega doma.

Spomini, energija in skupnost

Andrej Žemva iz Gorij, ki je bil Kolencu mentor v miličniških časih, je prvi uporabil pomanjševalnico »Andrejček«, ki je danes skorajda uradno ime memoriala. Tako kot Kolenc je tudi Žemva deloval kot gorski reševalec, skupaj sta tvorila nepozabni dvojec.

Ob zaključku so vsi udeleženci dobre volje kljub junijski gneči, spomine in energijo odpeljali nazaj v dolino, pod vznožje kranjskogorskega smučišča.

Tam se je zgodba znova zaokrožila, a ne končala. Spomin na Andrejčka namreč še naprej živi, v ljudeh, ki jih je povezoval, in v poteh, po katerih še danes hodijo, tečejo in kolesarijo.

Andrejčkov memorial

Vse fotografije: Mirko Kunšič