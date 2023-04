Šparglji - tudi za poživitev v postelji

Mati narava resnično ve in zna biti naša zaveznica in prijateljica. V spomladanskem času, ko so naši organizmi velikokrat že rahlo oslabljeni in utrujeni, nam ponudi vrsto zelenih biljk, ki nam lahko pomagajo prebroditi in popraviti naše oslabljeno stanje.

Ena takih rastlin je tudi divji špargelj. S svojimi številnimi zdravilnimi učinki je lahko še kako dobrodošlo živilo na našem krožniku.

Med številnimi zdravilnimi lastnostmi naj jih omenim le nekaj poglavitnih. Divji šparglji so poznani kot naravni diuretik, odvajajo odvečno vodo iz telesa, čistijo kri, krepijo imunski sistem, vsebujejo vitamine B-kompleksa, A, C in E, mineralne snovi kot so kalij, fosfor, železo, baker, folno kislino. Zelo primerna hrana so tudi za nosečnice. Nenazadnje pa so menda poznani tudi kot naravni afrodiziak. In zato sem si privoščila tako poimenovati tale recept.

V mojem receptu so nastopili kot hitra zgodnja večerja, glede na dokaj visok delež beljakovin in zelenjave, dokaj primerna in posrečena kombinacija živil.

Za špargljev afrodiziak (2-3 osebe) potrebujemo:

Olivno olje

Polovica večje čebule

Šop divjih špargljev

3-4 jajca

100 g sira za žar

Pest češnjevih paradižnikov

Sol

Poper

Parmezan

Priprava špargljevega afrodiziaka:

Na olju prepražimo čebulo in očiščene zrezane šparglje. Dodamo še na kocke narezan sir in paradižnikove polovičke. Dobro premešamo nato pa vmešamo še jajca. Vse skupaj pražimo nekaj minut. Šparglji naj bodo hrustljavo mehki, jajca pa dobro spečena. Vse skupaj po okusu še solimo in popramo. Še tople serviramo in po želji posujemo z trakovi parmezana.