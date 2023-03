Spanje na boku je edini pravilni položaj, ki ohranja zdravje

Spanje na hrbtu ščiti pred bolečinami v hrbtu in vratu, vendar ni priporočljivo za ljudi, ki smrčijo. Spanje na boku preprečuje bolečine v hrbtu in je odlično za ustavitev smrčanja, medtem ko je spanje na trebuhu škodljivo za hrbtenico.

Dober spanec krepi imunski sistem, daje energijo in povečuje koncentracijo, položaj pri spanju pa ima pri tem veliko vlogo. Tako spanje na boku najbolje zaščiti hrbtenico, spanje na trebuhu pa zmanjša pritisk na diske.

Vendar je najboljši položaj tisti, ki nam ustreza in nam omogoča miren spanec. Pa poglejmo, kaj so zapisali na spletni strani popsugar, o tem, kako spiš vso noč.

Spanje na hrbtu:

odlično za hrbtenico, slabo za smrčače. Spanje na hrbtu ščiti pred bolečinami v hrbtu in vratu. Je najboljša izbira za zdravje notranjih organov, pomaga pa tudi pri hujšanju. Da bo hrbtenica v pravilnem položaju, je najbolje pod kolena podložiti blazino. Ta položaj pa ni priporočljiv za ljudi, ki smrčijo, saj bodo s tem samo poslabšali svoje stanje. Jezik pade v spodnji del žrela in zapre dihalne poti, zaradi česar je smrčanje še močnejše.

Spanje na boku:

odlično za dihanje. Fetalni položaj ali spanje na boku preprečuje bolečine v hrbtu, saj sledi naravni ukrivljenosti hrbtenice. Najpomembneje je, da je glava v isti ravnini kot telo, torej na blazini, saj si sicer lahko zvijemo vrat in pokvarimo držo. Prav tako ta položaj olajša dihanje in napetost želodca ter blaži zgago. Je najboljša izbira za vse tiste, ki smrčijo, slaba stran pa je, da povzroča gube. Koža nenehno počiva na blazini, kar povzroča gubanje. In še ena pomembna stvar, ko spite na boku, spite na nedominantni strani, torej če ste desničar, spite na levem boku. Blazina je obvezna, vendar mora biti nizka in nova. Visoka blazina v tem položaju lahko povzroči težave z vratom. Po mnenju mnogih strokovnjakov za spanje je to najbolj ugoden položaj za spanje.

Spanje na trebuhu:

dobro za bolečine v križu, slabo za hrbtenico. Spanje na trebuhu občasno olajša bolečine v spodnjem delu hrbtenice, ker zmanjša pritisk na diske. Strokovnjaki pa poudarjajo, da je ta položaj najbolj tvegan za hrbet. Poleg tega se ustvarja pritisk na živce, zato so po prebujanju možni mravljinčenje in izguba občutka v rokah in nogah.