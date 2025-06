Šotor pod zvezdami ali hotel z zvezdami?

Šotorjenje je ena izmed najbolj prvinskih in svobodnih oblik preživljanja prostega časa v naravi.

Za mnoge je sinonim za svobodo, stik z naravo, večere ob ognju, jutra ob ptičjem petju in noči pod zvezdami. A hkrati ni za vsakogar.

Prav ta svoboda, brez zidov, brez stalnega vira elektrike, brez kopalnice na vsakem koraku, lahko za nekatere pomeni stres, ne pa oddih.

Šotorjenje je primerno za ljudi, ki imajo radi preprostost in so pripravljeni sprejeti neudobje kot del izkušnje. Če ti je blizu misel, da zvečer ne veš točno, kje boš spal, in ti ni težko zjutraj zakuriti gorilnika za kavo, potem je to morda tvoj način potovanja.

Uživali bodo tisti, ki cenijo naravo in tišino, radi hodijo, raziskujejo, berejo v viseči mreži ali pa samo zrejo v ognjišče. Tudi družine, ki si želijo skupnega časa stran od zaslonov, bodo v šotorjenju našle priložnost za povezanost.

Poleg tega je lahko to cenovno ugodna oblika dopusta, še posebej če imaš opremo že doma.

Po drugi strani pa šotorjenje verjetno ni primerno za ljudi, ki imajo radi urejen urnik, svežo posteljnino in natančen nadzor nad vsem, kar jih obdaja.

Če te misel na spanje na tleh spravi v slabo voljo in te moti vsak komar, potem kampiranje hitro postane naporno. Tudi za tiste, ki imajo težave z gibanjem ali potrebujejo redna zdravila in bolj stabilne pogoje, zna biti šotorjenje logistično zahtevno.

Če uživaš v udobju hotelov, sobni temperaturi in zasebni kopalnici, ti šotor morda ne bo ponudil tega, kar iščeš

Najpomembnejše je, da si iskren do sebe. Šotorjenje ni boljše ali slabše kot drugi načini dopustovanja, je pa drugačno. Če si pripravljen stopiti korak iz cone udobja, se lahko zgodi, da te osvoji. In če ugotoviš, da ti bolj odgovarja druga oblika dopusta, je tudi to povsem v redu.

Vsakdo ima svojo pot do počitka, nekdo med smolo borovcev in šelestenjem šotorskega platna, drugi med belimi rjuhami in zajtrkom na terasi; obe izbiri pa sta čisto pravi, če v njih najdemo mir, ki ga iščemo.