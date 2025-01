Šokantne napake po treningu: 5 stvari, ki jih nikakor ne smete početi

Januar ni čas za počitek. Večina nas je že začela z bazičnimi treningi. Ne glede na to, ali izvajate kardio vadbo ali dvigujete uteži v telovadnici, je pomembno, da se po vadbi izognete nekaterim škodljivim dejavnostim, ki bodo izničile ali znatno zmanjšale učinke vadbe. Pazimo se!

Po naporni vadbi je ključnega pomena, da poskrbite za pravilno regeneracijo telesa, saj to pripomore k boljšim rezultatom, preprečevanju poškodb in dolgoročnemu zdravju.

Obstaja več stvari, ki se jim je priporočljivo izogniti po telesni aktivnosti.

Česa ni priporočljivo početi po vadbi

1. Pozabiti na raztezne vaje

Prišli ste v telovadnico, se raztegnili in ogreli pred treningom, naredili vaje, ki ste jih načrtovali, in zdaj greste domov. Na žalost se večina ljudi drži tega načrta. Resnica pa je, da bo vaše telo uživalo v raztezanju po končani vadbi, zlasti mišice, ki so bile najbolj obremenjene.

2. Preskakovanje obrokov

Zelo pomembno je, da se po težkem treningu prehranjujete in na ta način v telo vnesete potrebna hranila. Brez tega ne bo rasti in krepitve mišic. Priporočljivo je pojesti eno banano takoj po treningu in dvajset minut kasneje polni obrok.

3. Uživanje alkoholnih pijač

Alkoholne pijače niso prijatelji našega telesa in najbolje bi bilo, da poiščete način, kako zmanjšati ali popolnoma izključiti njihov vnos. Naše telo se mora po vadbi hidrirati, in kot vsi vemo, alkoholne pijače pri tem zagotovo ne pomagajo. Navadna voda je vedno najboljša izbira.

4. Kajenje

Je treba sploh pametovati? Organi in mišice po treningu potrebujejo kisik, ogljikov dioksid pa jim le škodi. Vsi ti učinki izpostavijo srce veliko večjim obremenitvam kot v običajnih okoliščinah, kar vsekakor ni dobro.

5. Nezadosten počitek

Brez počitka in kakovostnega spanca bo trening imel šibkejši učinek. Prav tako strokovnjaki priporočajo, da zadnjih deset minut v telovadnici preživite tako, da počasi hodite po tekalni stezi ali izvajate kakšno drugo vadbo nižje intenzivnosti kot preostali del treninga.