Šokantna raziskava: en sam masten obrok lahko oslabi delovanje možganov že po štirih urah

Moški naj dnevno ne zaužijejo več kot 30 g nasičenih maščob, ženske pa največ 20 g.
Fotografija: Najprej so jim izmerili delovanje krvnih žil, nato pa še štiri ure po zaužitju posebnega obroka – milkšejka iz mastne smetane, ki je vseboval kar 1.362 kalorij in 130 g maščobe. FOTO: Getty Images
Najprej so jim izmerili delovanje krvnih žil, nato pa še štiri ure po zaužitju posebnega obroka – milkšejka iz mastne smetane, ki je vseboval kar 1.362 kalorij in 130 g maščobe. FOTO: Getty Images

miroslav-cvjeticanin
Miroslav Cvjetičanin
23.08.2025 ob 09:30
Mastna hrana za s seboj morda deluje kot nedolžen užitek, toda nova raziskava je pokazala, da lahko že en sam obrok, bogat z nasičenimi maščobami, zmanjša pretok krvi v možganih.

Učinki niso kratkotrajni in še posebej močno prizadenejo starejše ljudi, opozarja portal The Conversation.

Kaj so raziskovalci odkrili?

Maščobe so sicer pomemben del prehrane, so koncentriran vir energije, pomagajo pri prenosu vitaminov in ščitijo organe. Vendar niso vse maščobe enake.

Nasičene maščobe, ki jih najdemo v hitri prehrani in mastnih jedeh, so znane kot sovražnice zdravja srca in žil. A zdaj se izkazuje, da ogrožajo tudi možgane.

Raziskovalci so prvič preučevali, kaj se zgodi v možganih po zaužitju obroka z visoko vsebnostjo nasičenih maščob. V študiji je sodelovalo 20 mladih moških (18–35 let) in 21 starejših (60–80 let).

Najprej so jim izmerili delovanje krvnih žil, nato pa še štiri ure po zaužitju posebnega obroka – milkšejka iz mastne smetane, ki je vseboval kar 1.362 kalorij in 130 g maščobe.

Rezultati so bili jasni: tako pri mladih kot starejših se je zmanjšala sposobnost krvnih žil, da se razširijo in prilagodijo pretoku krvi. To je pomenilo, da so bili možgani slabše zaščiteni pred nihanji krvnega tlaka. Učinek je bil še posebej izrazit pri starejših – njihova možganska odzivnost je padla za okoli 10 odstotkov.

Kaj to pomeni za vas?

Čeprav en sam masten obrok ne bo povzročil trajnih poškodb, raziskava dokazuje, da ima že takojšen vpliv na zdravje srca in možganov. Povečuje se oksidativni stres v telesu, zmanjšuje se proizvodnja dušikovega oksida, ki je ključen za širjenje žil, s tem pa se slabša oskrba možganov s kisikom in glukozo.

Strokovnjaki zato opozarjajo:

Moški naj dnevno ne zaužijejo več kot 30 g nasičenih maščob, ženske pa največ 20 g.

Največ teh maščob zaužijemo z jedmi za s seboj, hitro prehrano in bogatimi restavriranimi obroki.

Nasičene maščobe je priporočljivo zamenjati z zdravimi polinenasičenimi maščobami, ki jih najdemo v mastnih ribah, oreščkih in semenih – te dolgoročno ščitijo srce in možgane.

Makadamkanje postaja hit: zakaj so gravel kolesa prihodnost kolesarjenja

Študija je tudi opozorila, da vpliv maščob na ženske možgane še ni dovolj raziskan, čeprav imajo ženske v starejših letih višje tveganje za demenco in možgansko kap kot moški.

Sporočilo raziskave je jasno:

Vaša prehrana ne vpliva na zdravje samo dolgoročno, vsak obrok vpliva na telo in možgane v realnem času. In kot kažejo zadnje ugotovitve, lahko že en milkšejk z ogromno maščobami začasno oslabi delovanje možganov.

