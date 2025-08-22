NOVO O BANANAH

Šok za ljubitelje banan: zakaj je pretlačena banana pri hujšanju manj vredna kot cela

Če želimo hujšati in dlje ostati siti, strokovnjaki priporočajo, da sadje jemo v njegovi naravni, celi obliki.
Fotografija: Zelene banane imajo nizek glikemični indeks, ki zagotavlja, da ni nenadnih nihanj ravni sladkorja v krvi, zaradi česar je ta sadež varen in celo uporaben za ljudi s sladkorno boleznijo. FOTO: Getty Images
Zelene banane imajo nizek glikemični indeks, ki zagotavlja, da ni nenadnih nihanj ravni sladkorja v krvi, zaradi česar je ta sadež varen in celo uporaben za ljudi s sladkorno boleznijo. FOTO: Getty Images

miroslav-cvjeticanin
Miroslav Cvjetičanin
22.08.2025 ob 07:03
22.08.2025 ob 07:04
miroslav-cvjeticanin
Miroslav Cvjetičanin
22.08.2025 ob 07:03
22.08.2025 ob 07:04

Banana je ena najbolj priljubljenih vrst sadja, a med tistimi, ki pazijo na težo, sproža pravo malo vojno.

Zakaj? Ker velja pravilo, da je cela banana dovoljena brez omejitev, ko pa jo pretlačimo, postane »problematična«.

Na prvi pogled se zdi to povsem nesmiselno. Saj vendar kalorije ostanejo iste, mar ne? A skrivnost ni v številkah, temveč v tem, kako naše telo dojema sitost.

Cela proti pretlačeni banani

Ko sadje jemo v kosih, ga moramo žvečiti. Žvečenje pa sproži sproščanje hormonov, ki možganom sporočajo: »Sit sem.« Poleg tega ima cela banana večji volumen, zato dlje časa polni želodec.

Če pa banano pretlačimo ali spremenimo v sok, jo pojemo hitreje, prebava je lažja, občutek sitosti pa veliko krajši. Rezultat? Hitreje se zazdi, da smo lačni, in pogosteje posežemo po dodatnih prigrizkih.

Sok – skriti krivec

Še bolj očiten primer je pomarančni sok. Majhen kozarec vsebuje sok kar osmih do desetih pomaranč. A kdo bi sploh lahko pojedel toliko sadežev naenkrat? Če bi jih jedli cele, bi trajalo bistveno dlje in nas tudi bolj nasitilo, medtem ko kozarec soka spijemo v nekaj sekundah – in ostanemo lačni.

Usodno obdobje med 36. in 46. letom: slabe navade takrat pustijo trajne posledice

Kaj torej izbrati?

Dobra novica je, da nič ni prepovedano. A če želimo hujšati in dlje ostati siti, strokovnjaki priporočajo, da sadje jemo v njegovi naravni, celi obliki. Tako bomo pojedli manj, pa vseeno ostali zadovoljni.

Zelene banane so boljše

Banana je lahko rumena ali prelita s črno gnilobo, zeleno malokrat vidimo. Le kdo ima rad zelene banane? Saj bi jih poskusil, a kje naj jih dobim? In so že problemi. 

Zelene banane so skladišče vitaminov in mineralov. Poleg kalija vsebujejo vitamin C in vitamin B6. Ta olajšata absorpcijo drugih mineralov in hranil v hrani čez dan.

Zelene banane imajo nizek glikemični indeks, ki zagotavlja, da ni nenadnih nihanj ravni sladkorja v krvi, zaradi česar je ta sadež varen in celo uporaben za ljudi s sladkorno boleznijo. Zelene banane vsebujejo odporen škrob, ki se med prebavo ne razgradi povsem in ga telo dobro absorbira. Pretvori se v kratkoverižne maščobne kisline, ki pomagajo nadzorovati raven holesterola.

