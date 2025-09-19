  • Delo d.o.o.
    PREPROST IN UČINKOVIT NAPITEK

    Sok rdeče pese znižuje krvni tlak pri starejših od 60 let, razkriva nova raziskava

    Strokovnjaki poudarjajo, da je sok rdeče pese lahko preprost, naraven in učinkovit dodatek k prehrani starejših, ki želijo poskrbeti za svoje srčno-žilno zdravje.
    Če vas muči visok krvni tlak, si žejo gasite s sokom rdeče pese. FOTO: Getty Images
    Če vas muči visok krvni tlak, si žejo gasite s sokom rdeče pese. FOTO: Getty Images
    Miroslav Cvjetičanin
     19. 9. 2025 | 11:31
    A+A-

    Študija raziskovalcev z angleške Univerze Exeter je pokazala, da redno uživanje soka rdeče pese lahko pomaga pri zniževanju krvnega tlaka pri ljudeh, starejših od 60 let.

    Rdeča pesa je naravno bogata z vitamini, minerali in drugimi koristnimi snovmi, ključno vlogo pa ima prav visoka vsebnost nitratov.

    Ti se v telesu pretvorijo v dušikov oksid, spojino, ki pomaga širiti krvne žile in uravnavati krvni tlak.

    Rezultati raziskave

    V raziskavi je sodelovalo 39 odraslih, mlajših od 30 let ter 36 zdravih starejših oseb, starih od 60 do 70 let. Udeleženci so dva tedna vsak dan pili sok rdeče pese, ki je vseboval približno 750 mg nitratov.

    Pri starejših odraslih se je pokazalo občutno zmanjšanje škodljive bakterije Prevotella v ustih, ki je povezana z višjo ravnjo nitritov.

    image_alt
    Vsi učinki rdeče pese in kdo naj bo z njo previden

    Obenem se je povečala prisotnost koristnih bakterij, kot je Neisseria. Povprečen krvni tlak starejših, ki je znašal 126/80 mm Hg, se je po pitju soka pese znižal za približno 7 mm Hg.

    Zakaj sok rdeče pese bolj pomaga starejšim kot mlajšim?

    Mlajši odrasli imajo praviloma normalen ali celo nekoliko nižji krvni tlak, zato sok pese pri njih ne more povzročiti bistvenega dodatnega znižanja. Pri starejših pa je zgodba drugačna:

    • s staranjem se arterije manj raztezajo, zato je krvni tlak pogosto višji;
    • mikrobi v ustih se s starostjo spremenijo, kar vpliva na pretvorbo nitratov v dušikov oksid;
    • sok pese izboljša ravnovesje ustne mikrobiote in s tem učinkovitost pretvorbe nitratov;
    • pri mlajših deluje predvsem kot preventiva, pri starejših pa kot pomoč pri uravnavanju že povišanega tlaka.

    Strokovnjaki zato poudarjajo, da je sok rdeče pese lahko preprost, naraven in učinkovit dodatek k prehrani starejših, ki želijo poskrbeti za svoje srčno-žilno zdravje.

    rdeča pesazdravjekrvni tlakstaranjevisok pritisk
