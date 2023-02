Smučarsko pohodništvo je pri nas novo smučanje

Smučarsko pohodništvo je v skandinavskih deželah že desetletja znano pod imenom »backcountry skiing.« Še prej pa so se take hoje s smučmi posluževali lovci in gozdarji. Kot način športne rekreacije je pri nas smučarsko pohodništvo še neznano uživanje na snegu.

Če ta angleški izraz prevedemo dobesedno, dobimo izraz turno smučanje. Ker pa je pri nas turno smučanje že dobro poznano, smo backcountry prevedli kot smučarsko pohodništvo.

Gre za neko vrsto mešanice teka, hoje na smučeh in telemark smučanja. Omogoča lažje premagovanje strmin v tekaškem smislu s tem, da se na koncu lahko zelo lepo spustiš v dolino in uživaš kot navaden smučar. Smuči imajo prosto peto, pritrjene so samo na sprednji del čevlja in imajo nazobčano podlago, tako da nam pri vzpenjanju ne drsi nazaj. No, danes so na trgu že tiste »tapametne« smučke, ki brez maž in brez »ribje kosti« ne drsijo.

Smuči so širše od tekaških in ožje od turnih ali alpskih. Take smuči ponujajo stabilnost in boljšo oporo v globokem snegu, robniki pa omogočajo lažje prečenje urejenih smučišč iz zavijanje po pobočjih. Vezi so v primerjavi s tekaško vezjo širše in močnejše, da omogočajo boljšo stabilnost pri spustih in pri hoji navzdol. Prav tako so avtomatske kot tiste na tekaških smučkah.

Čevlji pa so na prvi pogled podobni smučarsko tekaškim čevljem in gojzarjem. Dobro so oblazinjeni in zato imajo boljšo temperaturno izolacijo, kar pomeni, da vas ne bo zeblo niti na večurnih pohodih. Palice imajo malce večje krpice na koncu, ker se smuča tudi oz. največ po neurejenih snežnih prostranstvih.

Oprema za smučarsko pohodništvo ni draga, približno ali malce cenejša kot povprečna oprema za smučarski tek.

Komu je namenjeno smučarsko pohodništvo

Vsem tistim, ki se jim zdi turno smučanje naporno, nevarno, drago ali mislijo, da mu ne bodo kos zaradi pomanjkanja smučarskega znanja in izkušenj. Prav tako vsem tistim, ki se jim smučarski tek zdi tehnično in fizično naporen, ter omejen zgolj na »potegnjene špure«.

Smučarsko pohodništvo nima omejitev, primerni tereni so povsod, če jih peš v snegu ne morete prehoditi ali jih težko, jih boste precej lažje zaužili s predstav­ljeno opremo. S smučarskim pohodništvom se lahko ukvarja cela družina naenkrat, lahko sami uživate v snežnih prostranstvih in na veliko bolj zanimiv način prehodite hribe in doline, ki jih drugače pozimi res ne morete.

Smučke so širše od tekaških in ožje od turnih. FOTO: Arhiv proizvajalca/Alpina

Kje boste najprej srečali smučarske pohodnike

Največ jih boste videli na Veliki planini, Pokljuki in Voglu, od Lanževice do Bohinja, Blegoša do Železnikov … Srečali jih boste tudi na urejenih tekaških progah in prepričani boste, da gre za začetnike, ker ne bodo tekli, ampak samo hodili. Seveda pa jih lahko srečate tudi povsod drugod, nad vasjo v gozdovih, na predmestnih planotah, skratka povsod tam, kjer človek lahko uživa v razgledih in prijetni hoji s pomočjo smučk po snegu.

Čevlji za smučarsko pohodništvo so pravzaprav smučarski gojzarji. FOTO: Arhiv proizvajalca/Alpina