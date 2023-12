Če ste eni tistih, ki poleg občasnih koncev tedna ali nočnih smučarskih pobegov vse svoje navdušenje in upe polagajo v tedenski oddih na katerem od domačih ali tujih smučišč, boste verjetno želeli kar najbolje izkoristiti vsak dan aktivnih počitnic na snegu.

Smučanje je le osnova smučarskih središč, zdaj namreč ta ponujajo še veliko drugih dejavnosti, s katerimi si lahko obogatite bivanje.

Če v sebi skrivate še kaj pustolovskega in raziskovalnega duha, se paleta možnosti v idiličnih belih pokrajinah razširi skoraj v neskončnost.

Edino vodilo, ki mu je vredno slediti, je, da uravnotežite trenutke aktivnost in trenutke sprostitve. Če bomo preveč utrujeni in bodo noge vsak dan samo še težje, nam ne telo ne duša ne bosta hvaležna, če se bomo preveč polenili, pa bomo izgubili vso bistvo smučarskega adrenalina.

Ko nam to dvoje uspe uravnotežiti in če smo poleg tega še v dobri družbi, je odličen dopust zagotovljen. V sledečih vrsticah boste našli nekaj predlogov za dodatne aktivnosti in majhne trike, ki vam lahko polepšajo spuščanje po belih strminah, vi pa se odločite, katera kombinacija vam najbolj ustreza.

Z mrzlega na toplo

Nasprotja se privlačijo. Kadar govorimo o mrazu, snegu, vetru, težki opremi in fizičnemu naporu, so to nasprotje vsekakor pomirjujoči, vodni, mehurčkasti užitki v centru dobrega počutja.

Ponujajo jih vsa večja smučarska središča, saj se zavedajo, da po celodnevnem smučanju tovrstno razvajanje najbolj paše utrujenim mišicam, premraženi koži in obremenjenim sklepom. Med najbolj zaželene sodi na primer savna, a če niste njen ljubitelj, se prav tako lahko sprostite v džakuziju, s plavanjem v bazenu ali si privoščite masažo.

Druge snežne radosti

Čeprav obožujemo smučanje in deskanje na snegu, je smuči ali desko za kakšno popoldne dobro tudi odložiti in poskusiti še kaj drugega.

Veliko smučišč tako na primer ponuja urejene proge za sankanje; posebno doživetje je sankanje ponoči. Na voljo so tudi drsanje, tek na smučeh in še številni drugi športi, zato je vredno preveriti, kaj ponujajo v vaši okolici.

Če vam ne diši nič od naštetega ali pa nimate opreme, se vedno lahko odločite za spontano kepanje. »Snežne vojne« (pa previdno z ledenkami!) nasmeh na usta narišejo vsem generacijam in kar priznajmo si, da je nekaj neverjetno zadovoljujočega, ko nekomu za ovratnik uspešno natresemo mrzlega snega. No, če ste res bolj miroljubne narave, lahko delate angelčke v snegu.

Lokalna kulinarika

Francija, Italija, Avstrija, Švica, Nemčija in ne nazadnje domača Slovenija – alpska kulinarika lahko gurmanom veliko ponudi. Siri, vina, slanina in pršut, slaščice, juhice in enolončnice na tisoč in en način, knedli, testenine …

Regionalna in lokalna kulinarika bo poskrbela, da bodo na smučanju uživale tudi brbončice. Raziskovanje bogatih okusov je v razviti gostinski ponudbi lahko dostopno in tudi kakovostno.

Zabava

Alpske smučarske koče so se v zadnjih letih iz dnevnih zatočišč s ponudbo hrane in pijače spremenile v prav nore bare in klube. Nočni izhodi in pester zabavni program so v Evropi stalnica, pa ne le za mlade, ki jih ponočevanje ne ustavi, da so zjutraj zopet pripravljeni na vrhu strmin, tudi za starejše se najde prijetne lokacije, kjer se lahko druži, pije, poje …

Vesele urice poskrbijo, da je pijača ugodnejša, saj so cene sicer lahko zelo visoke. Poskrbite le, da boste znali domov, saj iskanje prenočišča v zasneženih gorah ni niti varno niti prijetno.

In imejte v mislih, da se alkohol na višjih nadmorskih višinah hitreje absorbira v kri, zato bo dovolj tudi kako pivo manj kot sicer. V prestižnih središčih je sicer mogoče najti tudi kazinoje in bolj prefinjen zabavni program.

Vedno na nogah

Če imate po urah in urah na belih strminah še kaj odvečne energije, vsekakor priporočamo, da se pozanimate, kam je vredno oditi na sprehod ali daljši pohod.

Glede na to, da ste v gorah, lahko nedvomno najdete kakšen čudovit razgled, uživate v sončnem zahodu, tisti bolj zgodnji pa morda celo ob sončnem vzhodu. Odkrivajte lepote narave in si vzemite čas, a vedno previdno in varno. Z zemljevidom, svetilko, mobilnim telefonom in primerno obutvijo. Načrtujte, da vas lahko hitro ujame noč, in sporočite, kam odhajate, če boste morda zašli v težave.

Smučanje malo drugače

Ko se naveličate klasičnega smučanja, je vredno poizkusiti kakšno alternativo, ki bo rutino spremenila v doživetje. Lahko se odpravite na krožno turo, kjer boste odsmučali vse naokoli nekega hriba in to nikoli po isti progi. Na pot se odpravite dovolj zgodaj in preverite, do kdaj delajo določene sedežnice ali gondole, da ne boste ostali nekje sredi poti.

Če vas vsaj malo mika povišan srčni utrip, obiščite snežni park. S tem ne ciljamo na brezglavo izzivanje poškodb, ampak zgolj na nekaj adrenalina in zadovoljstva ob tem, ko premagamo strah, čeprav smo skočili čez pol metra visok snežni kupček.

Prav tako imajo mnoga smučišča postavljene proge na čas, tam lahko preizkusite svoje slalomske ali veleslalomske sposobnosti. S prijatelji si lahko za zabavo organizirate lastno tekmovanje.

Poljub sončnih žarkov

Kaj je lepšega kot jasen sončen dan, v katerem se sneg kar blešči v vsej svoji veličini. V visokogorjih, daleč od megle in smoga, so dnevi, obdani s soncem, najlepši in v takšnem razpoloženju si je zagotovo vredno vzeti trenutek ali dva, da se spočijemo in naužijemo vitamina D.

Čeprav kar tekmujemo, koliko kilometrov bomo presmučali (in v zadnjih letih, ko je to na vozovnici tudi mogoče preveriti, je ta tekmovalnost s seboj ali drugimi še večja), se je kdaj pa kdaj vredno ustaviti, odpeti težke pancarje in se zlekniti na ležalnik katere od koč.

Če ste odgovorni smučar, ste si sončno kremo tako ali tako zjutraj že vtrli v obraz, zato res ni škode, če se prepustite objemu topline. Najsi imate v roki pivo, kakav s smetano ali pa hotdog, nekaj trenutkov na toplem soncu vam bo zagotovo polepšalo dan, vam dalo energije za nove izzive in v vas ustvarilo občutek, ki ga pravzaprav iščemo na dopustu; življenje je lepo.

Biti turist

Če ste odšli na smučanje v tujino, ni nič narobe, če se »igrate turista« in obiščete lokalne znamenitosti. Sprehodite se po ulicah bližnje vasice ali mesteca, obiščite lokalni market, kupite kakšen spominek, si oglejte cerkev, grad, mestno hišo ali karkoli že lokacija ponuja. Arhitektura, kultura, narava – v bližini je zagotovo nekaj, kar vam lahko še dodatno popestri smučarski teden.

Fotografija

Če ste fotografski navdušenec, bodo tako prizori z belih strmin kot tudi mestne ulice, kepanje in narava zanimivi za klik in trajen spomin. Na načrtovanih pohajkovanjih in za vse lepe razglede uporabite boljši fotoaparat, za dnevne dogodivščine na smučišču pa bo super tudi kakšen pametni telefon.

Če ste bolj avanturistične narave, lahko za fotografiranje in snemanje poskrbite z vedno priročno in izjemno kvalitetno kamero GoPro. Ta bo še posebej primerna za vragolije v snežnih parkih in vse druge akcijske trenutke.