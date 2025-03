Smo mar že pozabili na postenje z mlekom in žemljami

Čeprav je danes ta metoda posta večinoma pozabljena, je nekoč veljala za učinkovit način razbremenitve telesa in čiščenja prebavnega sistema. A kako se takšna dieta ujema s sodobnim znanjem o prehrani?

Postenje z mlekom in žemljami ima svoje korenine predvsem v samostanskih tradicijah, kjer so menihi v določenih obdobjih leta uživali zgolj preprosto hrano, da bi se osredotočili na duhovnost in telesno čistost.

Takšen način prehranjevanja je bil cenjen tudi v naravnih zdraviliščih v 19. in 20. stoletju, kjer so terapevti, kot je bil Sebastian Kneipp, poudarjali pomen preprostih in lahko prebavljivih obrokov za krepitev zdravja.

V nekaterih zdravstvenih ustanovah in zdraviliščih se je ta post uporabljal kot metoda razstrupljanja in je bil predpisan bolnikom, ki so imeli prebavne težave ali druge presnovne motnje.

V Evropi so ga v prvi polovici 20. stoletja v določenih obdobjih priporočali celo kot obliko terapevtskega prehranjevanja, čeprav brez znanstvene potrditve dolgoročnih koristi.

Kako poteka postenje s kruhom in mlekom?

Pri postenju z mlekom in žemljami oseba več dni ali tednov uživa izključno polnomastno mleko in bele žemlje (ali bel kruh). Ti obroki so skromni in enostavni, pogosto sestavljeni le iz nekaj žemelj, namočenih v mleko. Ideja je, da takšna prehrana omogoča prebavnemu sistemu počitek in pospeši čiščenje telesa.

Koristi in tveganja postenja z mlekom in žemljami

Možni pozitivni učinki:

Prebavna lahkotnost – mleko in beli kruh sta lahko prebavljiva za večino ljudi, ki nimajo intolerance na laktozo ali gluten.

Enostavna priprava – dieta je preprosta in ne zahteva posebnih sestavin ali zapletene priprave.

Potencialno razstrupljanje – privrženci te metode trdijo, da lahko tak post pomaga pri čiščenju organizma.

Možne slabosti:

Neuravnoteženost prehrane – takšen način prehranjevanja ne zagotavlja vseh esencialnih vitaminov, mineralov in vlaknin.

Visoka vsebnost ogljikovih hidratov – dieta temelji na mleku in belem kruhu, kar lahko povzroči nihanja krvnega sladkorja.

Dolgotrajna tveganja – dolgotrajno uživanje zgolj mleka in žemelj lahko vodi do pomanjkanja hranil, kot so železo, vitamini skupine B in vlaknine.

Sodobni pogled na metodo postenja z mlekom in žemljami

Danes nutricionisti takšne oblike postenja ne priporočajo kot dolgoročno rešitev, saj sodobna prehranska znanost poudarja pomen uravnoteženega vnosa hranil.

Čeprav je bil ta način posta v preteklosti cenjen zaradi svoje preprostosti in dostopnosti, danes obstajajo učinkovitejše metode razstrupljanja, kot so intermitentno postenje, rastlinska prehrana in sokovni posti.

Postenje z mlekom in žemljami tako ostaja predvsem zanimiv zgodovinski fenomen, ki odraža prehranske navade preteklih obdobij. Čeprav lahko kratkotrajno sledenje tej metodi nekatere posameznike razbremeni, pa dolgoročno prinaša tveganja, ki jih ni mogoče prezreti.