Smo lahko hkrati debeli in zdravi

Na podlagi številnih podatkov na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) menimo, da smo v Sloveniji še vedno priča epidemiji prekomerne telesne teže in debelosti pri otrocih in mladostnikih, ki pa se v nekaterih starostnih skupinah in z nekaterimi razlikami po spolu umirja.

Fenomen prekomerne telesne teže in debelosti je v zadnjem desetletju predmet številnih raziskav. Kaže se, da niso pomembne samo presnovne spremembe zaradi povečane količine maščevja v telesu, kar povzroča tako blago kronično vnetje kot podlago za nastanek kroničnih nenalezljivih bolezni (KNB), ampak predvsem razmerje med mišično in maščobno maso pri posamezniku.

Ali si lahko debel in zdrav? Na družbenih omrežjih je vedno več bodypositivity vplivnežev, ki se sprejemajo in so ponosni na svoje telo takšno kot je. Nasproti tej skupini ljudi, ki svoja telesa sprejemajo takšna, kot so, so tisti, ki jih skrbi, da ta trend vodi v spodbujanje debelosti in nezdravega načina življenja.

Vedno slišimo, da je biti vitek pravzaprav zdravo in da ljudje s prekomerno telesno težo ne morejo biti fizično zdravi, ampak ali je vedno tako?

Ali obstaja zdrava telesna teža?

Večina strokovnjakov se strinja, da je ITM (indeks telesne mase) ključni pokazatelj zdrave telesne teže. Iz tega lahko sklepamo, da ne glede na zdrav način življenja in telesno aktivnost, če je vaš ITM povečan, sodite v skupino debelih ljudi. Ali to pomeni, da obstaja tveganje za nastanek bolezni, kot so sladkorna bolezen, bolezni srca in mnoge druge?

Vse več zdravstvenih strokovnjakov se strinja, da telesna teža pravzaprav ni najboljši način za presojo zdravja. To pomeni, da imate morda kakšen odvečni kilogram, a dokler uživate hrano z dovolj hranilnimi snovmi in se redno telesno ukvarjate, vas ne bi smelo skrbeti.

Telesna teža ni edini pokazatelj zdravja

Pravzaprav so pomembnejši od številk na tehtnici nekateri drugi zdravstveni kazalci, kot so krvni tlak, raven holesterola, krvni sladkor in hormoni. Zelo pomemben je tudi vaš osebni občutek.

Poleg fizičnega videza je veliko bolj pomembno notranje zdravje, torej stanje naših organov. Tako se zlahka zgodi, da smo videti fit in suhi, in če se ne obnašamo najbolje, ko gre za vadbo in hrano, ki jo vnašamo v telo, lahko to pomeni, da nismo zdravi od znotraj. Normalen ITM ne pomeni, da je naš metabolizem normalen in da so možna zdravstvena tveganja, kot sta visok holesterol in visok krvni sladkor.

Debelost je povezana s kroničnimi boleznimi

Strokovnjaki se strinjajo, da lahko imamo »več« kilogramov in smo še vedno fit in zdravi, a to ne pomeni, da teža ne vpliva na splošno zdravje, saj je znano tudi, da je debelost povezana s kroničnimi boleznimi, kot so diabetes, bolezni srca, zamaščena jetra, nekatere ginekološke težave, pa tudi nekatere vrste raka.

Ko govorimo o zdravju, je treba upoštevati številne dejavnike, kot so genetika, dedne bolezni, telesna aktivnost, prehrana in psihično stanje določene starosti.

Ustvarjanje zdravih življenjskih navad lahko igra veliko vlogo pri izboljšanju splošnih zdravstvenih kazalcev, ne glede na težo. Skupaj z dobro uravnoteženo prehrano, redno telesno aktivnostjo, ustrezno hidracijo, rednim spanjem in lajšanjem stresa imate lahko dobro telesno in duševno zdravje.

Kako biti zdrav ne glede na težo (biti, bodi zdrav)

Obstaja nekaj preprostih navad, ki jih lahko vključite v svoje življenje in jih ohranite za podporo splošnega zdravja, ne glede na težo.

Uvedite raznoliko vadbeno rutino

Vadba ima izjemne koristi za zdravje. Poleg izboljšanja zdravja srca, redna aktivnost izboljša mišično moč in gibljivost, zmanjša raven stresa ter izboljša spanec in raven energije. Da bi se motivirali za več vadbe, izberite nekaj, v čemer uživate. Seveda je pomembno, da so vaše rutine raznolike, saj je vsakodnevno izvajanje iste rutine zanesljiv način, da se dolgočasite.

Pomembno je tudi, da poiščete načine, kako v svojo dnevno rutino vključiti nekatere nenačrtovane dejavnosti. Celodnevno sedenje nas dobesedno ubija, strokovnjaki pa menijo, da je teden telesne nedejavnosti enakovreden pokajenim 20 cigaretam. Uvajanje več različnih dejavnosti je lahko zelo preprosto. Tako na primer začnite uporabljati stopnice, namesto da bi ves čas uporabljali dvigalo, parkirajte avto malo dlje, da greste peš ...

Izboljšajte svoj spanec

Priporočenih 7 do 9 ur spanja bistveno koristi vašemu zdravju. Začnite tako, da se izogibate modri svetlobi vsaj eno uro preden greste spat. Če to storite, povečate izločanje hormonov, ki povzročajo spanec (melatonin), in boste zato lažje zaspali.

Obvladovanje stresa

Vsi že vemo, da stres negativno vpliva na zdravje. Poleg tega spodbuja nezdrave prehranjevalne navade in prispeva k kroničnim boleznim, kot je visok krvni tlak. Lotite se dejansko koristnih dejavnosti za lajšanje stresa, kot sta vadba in meditacija, na primer.