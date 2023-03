Slovenski turni smučarji so že med top 20 na svetu

Slovenska reprezentanca v tekmovalnem turnem smučanju se je s svetovnega prvenstva Boi Taull 2023, ki je bilo med 27. februarjem in 5. marcem v Španiji, vrnila z odličnim ekipnim uspehom:

Maj Pritržnik se je zavihtel na peto mesto v šprintih, Luka Kovačič in Klemen Španring sta bila deseta v tekmi dvojic, Klemen Španring je bil 9. v vzponu, Luka Kovačič in Karmen Klančnik Pobežin sta bila 13. v mešanih dvojicah in v skupnem seštevku reprezentanc pa so dosegli 16. mesto.

Dobri obeti za slovensko reprezentanco, saj se bo tekmovalno turno smučanje s tremi disciplinami pridružilo olimpijski družini že na prihodnjih zimskih olimpijskih igrah leta 2026 v Milanu in Cortini.

Na prvenstvu stare celine se je pomerilo skoraj 300 tekmovalcev iz 27 držav, in sicer v petih disciplinah - v šprintih, vzponu, posamični tekmi, tekmi dvojic in mešanih štafetah.

Šprinti, ki so najmlajša in najbolj atraktivna disciplina na standardiziranih progah, posamične tekme in mešene štafete bodo discipline na ZOI Milano Cortina 2026 in upamo, da tudi s slovenskimi predstavniki.

Slovenska ekipa. FOTO: Maurizzio Torri

Uspehi Slovencev

Maj Pritržnik

- 5. mesto kategorija mladinci – šprint

- 19. mesto kategorija mladinci - vzpon

- 20. mesto kategorija mladinci - posamična tekma

Klemen Španring

- 9. mesto kategorija U23 - vzpon

- 10. mesto kategorija člani - ekipna tekma (v paru z Luko Kovačičem)

- 13. mesto kategorija U23 - posamična tekma

- 19. mesto kategorija U23 - šprint

Luka Kovačič

- 10. mesto kategorija člani - ekipna tekma (v paru s Klemnom Španringom)

- 13. mesto kategorija člani - mešane štafete (v paru s Karmen Klančnik Pobežin)

- 19. mesto kategorija člani - vzpon

- 24. mesto kategorija člani - posamična tekma

- 48. mesto kategorija člani - šprint

Jon Pritržnik

- 13. mesto kategorija kadeti - vzpon

- 28. mesto kategorija kadeti - šprint

Lena Lupša

- 13. mesto kategorija kadeti - vzpon

- 14. mesto kategorija kadeti - šprint

- 21. mesto kategorija kadeti - posamična tekma

Karmen Klančnik Pobežin

- 13. mesto kategorija članice - mešane štafete (v paru z Luko Kovačičem)

- 27. mesto kategorija članice - vzpon

- 28. mesto kategorija članice - šprint

FOTO: Skimo Stats

Luka Kovačič

Najuspešnejši slovenski predstavnik je bil 18-letni Maj Pritržnik (TSK LiMa) z Dobrne, ki je med mladinci na svetovnem prvenstvu v šprintih dosegel odlično peto mesto. To je bil njegov drugi nastop na svetovnem prvenstvu. »Moja pričakovanja pred prvenstvom niso bila previsoka, saj sem tekmoval v kategoriji z leto starejšimi tekmovalci. A že na prvi tekmi sem presegel vsa svoja pričakovanja, saj sem s 5. mestom v šprintih dosegel svoj daleč najboljši rezultat na svetovnih prvenstvih. Odlično mesto je bilo zame motivacija za naslednje tekme. Prvenstvo zapuščam s pozitivnimi občutki in ostajam zelo motiviran za prihajajoče tekme.«

Karmen Klančnik Pobežin in Luka Kovačič v mešani štafeti

Najizkušenejši slovenski tekmovalec 27-letni Luka Kovačič (Društvo za razvoj turnega smučanja), to je bilo njegovo že četrto svetovno prvenstvo, se je pomeril v kar petih disciplinah. V svoji paradni disciplini – vzponu – je osvojil 19. mesto, precej boljši je bil v ekipni tekmi in mešani štafeti.

»Na svetovno prvenstvo sem odšel z visokimi pričakovanji in tudi z jasno predstavo, da je konkurenca vsako leto močnejša, a ravno to je moja motivacija. Največ sem pričakoval od tekme v vzponu, ki sem jo zaključil na 19. mestu. Do drugega mesta me je ločila le minuta, kar pomeni, da smo bili fantje zelo skupaj in na koncu so za mesta odločale malenkosti. V tekmi moških dvojic sva s Klemnom zapisala zgodovinski slovenski rezultat.

Ponosen sem na najino 10. mesto, v tej konkurenci je to zelo velik uspeh, ki si ga težko predstavlja nekdo, ki ni vpet v turno smučanje. V mešani štafeti se s Karmen nisva ustrašila pritiska velikih reprezentanc, dosegla sva prvo mesto v finalu B in na koncu skupno 13. mesto, ki dokazuje, da imamo turno smučanje na visokem nivoju. Dejstvo je, da druge reprezentance zelo hitro napredujejo in če ne bomo ujeli olimpijskega vlaka, nikoli ne bomo zašili luknje v slovenskem tekmovalnem turnem smučanju. Zdaj je čas, da še bolje zagrizemo, da sistemsko uredimo stvari. Edini cilj so prva mesta, za katere vsak športnik tekmuje.«

Klemen Španring

Klemen Španring FOTO: Maurizzio Torri

Po sedmih letih in dveh porodniških dopustih se je svetovnega prvenstva ponovno udeležila 32-letna Karmen Klančnik Pobežin (TSK LiMa). »Največ sem pričakovala od šprintov, kamor sem se prebila v četrtfinale in dosegla svoj cilj. V mešani štafeti nama je z Luko uspel res super rezultat. Dobri rezultati so motivacijska popotnica za prihajajočo sezono in tekme.«

Lena Lubša

Z rezultati letošnjega svetovnega prvenstva je zelo zadovoljen tudi selektor slovenske reprezentance v turnem smučanju Robert Pritržnik. »Vedno bi lahko bilo še bolje in imamo še veliko rezerv. Ekipa je mlada in perspektivna. Klemen, Maj, Jon in Lena so letos tekmovali s starejšimi v kategoriji in predvidevamo, da bodo naslednje leto na evropskem prvenstvu želi še boljše rezultate. Vsi so naredili svoj maksimum in bi lahko z malo več sreče bili še višje v skupnem seštevku svetovnega prvenstva. V tem trenutku najbolj potrebujemo menedžerja, ki bo pridobil sponzorska sredstva, da se bomo sploh lahko udeleževali tekem. Letos bodo znani pogoji za uvrstitev na zimske olimpijske igre Milano Cortina 2026 in verjamemo, da se bomo uvrstili med 36 tekmovalcev olimpijske karavane turnih smučarjev.«

Jon Pritržnik

Vsi tekmovalci, rekreativci in gledalci, ki vam je turno smučanje ljub šport, vabljeni, da se nam pridružite na tekmi na Zelenici, 12. marca 2023. Prijave na Zelenica SkiRaid so odprte še do četrtka, 9. marca.