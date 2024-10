Slovenska medvedka, ki je v Italiji ubila tekača, gre v Nemčijo v ujetništvo

Medvedko, ki je lani v Italiji ubila 26-letnega tekača, bodo spomladi prihodnje leto preselili v varno ogrado v Schwarzwaldu na jugu Nemčije, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Medvedka je aprila lani v deželi Trentinsko - Zgornje Poadižje pokončala 26-letnega tekača, pred tem pa na območju gore Monte Peller že napadla očeta in sina. 17-letna medvedka je sicer potomka slovenskih medvedov, ki so ju na Trentinsko pripeljali iz Slovenije leta 2000 in 2001 v okviru projekta EU Life Ursus.

Deželne oblasti so sprva odobrile odstrel medvedke, a je deželno upravno sodišče v Trentu kasneje ugodilo pritožbi združenj za zaščito živali ter uveljavitev odloka o odstrelu ustavilo. Pred časom je v sprejem medvedke privolil medvedji park v nemškem kraju Bad Rippoldsau-Schapbach. Trenutno še vedno živi v ogradi v bližini Trenta v Italiji.

Sprva je bilo predvideno, da bodo medvedko v Schwarzwald prepeljali že letos, a so selitev spričo zamud pri gradnji njene ograde zaradi deževja preložili na pomlad prihodnje leto.

Postavitev ograde na prostem v medvedjem parku, ki bo obsegala en hektar, bo stala okoli milijon evrov, financirali pa jo bodo z donacijami.

Območje bo obdano z električno ograjo, visoko približno tri metre, opremljeno pa bo tudi z zaščito, ki naj bi medvedki preprečila, da bi pod ograjo skopala luknjo in skoznjo ušla v divjino. Načrtovan je tudi nadzor s kamerami.

V medvedjem parku sicer opozarjajo, da bo ujetništvo pekel za medvedko, ki je vajena svobode. Kot je dejal tiskovni predstavnik parka, bo vedno poskušala pobegniti in se ne bo dobro počutila. »To pomeni trpljenje in mučenje živali,« je poudaril.