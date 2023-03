Slovenci pospešeno kupujejo športno opremo in prehranske dodatke

Delež spletne prodaje v kategoriji športa že nekaj let nadpovprečno raste. Potrošniki se očitno vse bolj zavedajo pomembnosti zdravega življenjskega sloga, ki vsebuje redno telesno aktivnost in zdravo prehrano, poročajo s spletne strani Ceneje.si.

Trenutni podatki kažejo, da se povečuje povpraševanje po izdelkih iz kategorije športne opreme ter tudi prehranskih dodatkih, poročajo iz skupine Heureka, pod okrilje katere sodi tudi največja platforma za primerjalno spletno nakupovanje v Sloveniji - Ceneje.si.

Očitno je, da je pandemski vpliv spremenil življenjske navade potrošnikov, osebni stiki so bili potisnjeni v ozadje in velik delež Slovencev in Slovenk je delal od doma.

Svet se je upočasnil, a hkrati se je potreba po gibanju - okrepila. Zaradi zaprtja telovadnic in fitnes centrov, se je posledično povečalo število nakupov v blagovnem segmentu športne opreme, kar je omogočilo potrošnikom izvajanje vadbe doma in neodvisno od tedanje situacije.

Za leto 2020 je bilo značilno povečano povpraševanje po ročnih utežeh, trampolinih, kotalkah in tekaških stezah. Povečala se je tudi prodaja koles, a je bila hkrati omejena zaradi primanjkljaja v dobavnih verigah.

»Potrošniki niso kupovali koles, ki so jih želeli, temveč tiste, ki so bili v tistem trenutku na voljo,« je poudaril David Čreslovnik, direktor Ceneje.si.

Zaprtje smučišč v 2021 je nato povzročilo neverjeten skok v prodaji tekaških smuči in čevljev ter pohodnih palic. »Povečalo se je število nakupov električnih koles, ki so postala izjemno priljubljena pri novo nastali skupini kolesarjev. Taki, ki jim dolge poti s kolesom morda predstavljajo prevelik fizični zalogaj, hkrati pa jim električna različica omogoči ravno toliko rekreacije, kot si je želijo,« je še dodal Čreslovnik.

Kakšna je bila situacija lani?

Napad na Ukrajino je prinesel dobršno mero negotovosti in grožnjo prihajajoče energetske krize, kar je povzročilo občuten padec prodaje in povečalo delež odloženih nakupov. Športna oprema, ki so jo potrošniki pred tem kupili, bo uporabna več let, zato je bil padec prodaje v mnogih kategorijah - celo nekoliko pričakovan. Hkrati pa je mogoče letos na podlagi podatkov skupine Heureka (Ceneje.si) opaziti skok povpraševanja znotraj posameznih kategorij, povezanih s telesno aktivnostjo in vadbo v Sloveniji in bližnjih državah.

Letos povečano zanimanje za borilne in ekipne športe

Podatki kažejo, da se je povpraševanje po opremi za borilne športe v primerjavi s preteklim letom povečalo za 26 odstotkov. Opazno pa je tudi veliko povečanje povpraševanja po opremi za ekipne športe. Porast je občuten predvsem pri opremi za rokomet (219 %), odbojko (67 %), nogomet (48 %), hokej (42 %) in košarko (32 %). Vse kaže, da se želja po rekreaciji ponovno vrača in se bo trend pri slovenskih potrošnikih tudi v prihodnje krepil.