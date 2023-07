Sladko, a še zdravo. Hrana, ki je sladka in dobra za telo

Kathleen M. Zelman, zdravnica, piše o prehrani in živilih. Med drugim, piše članke, kolumne in recenzije knjig o prehrani, zagotavlja strokovne uredniške preglede člankov o prehrani in prehrani ter pokriva nacionalna srečanja.

Tudi za MedicineNet. Dodaja tudi kakšen recept - če mu boste sledili, pa ne veste, ali je to zdravo za vas, se posvetujte z zdravnikom.

In ne pozabite telovaditi.

Sveže sadje

Polno je vitaminov in mineralov, ki pomagajo telesu pri delovanju. Poiščite sadje, ki je ravno v sezoni, naj bodo to hruške, lubenice ali češnje. Sadje bo imelo boljši okus in več hranilnih snovi, saj ni bilo predelano ali konzervirano. Če ne morete dobiti svežega sadja, je primerno tudi zamrznjeno.

Temna čokolada

Polovični kvadratek 86-odstotne temne čokolade vsebuje le dva grama sladkorja. Vendar ne skrbite - okus je dovolj bogat in intenziven, da poteši vašo željo. Temna čokolada vsebuje tudi rastlinske kemikalije, imenovane flavanoli, ki lahko pomagajo zaščititi vaše srce. Flavanoli so fitokemikalije, ki jih najdemo v sadju, zelenjavi in pravem kakavu in ki lahko blagodejno vplivajo na prekrvavitev možganov. Niste ljubitelj čokolade? Poskusite pustiti, da se košček počasi raztopi v ustih, namesto da bi ga žvečili. Morda boste ugotovili, da vam je okus bolj všeč.

Jabolčni čips

Naravne spojine v jabolkih vas lahko varujejo pred boleznimi srca, sladkorno boleznijo in nekaterimi vrstami raka. Če želite nekaj drugačnega, si sami pripravite hrustljav jabolčni čips. Jabolko olupite in narežite na tanke rezine. Razporedite jih na rahlo namaščen pekač, potresite z začimbo za jabolčno pito in pecite eno uro pri 225 stopinjah. Obrnite in pecite še eno uro ali dokler se jabolka ne izsušijo. Takoj jih položite na hladilno rešetko.

Maslo iz jabolk in oreščkov

Želite več kot le jabolko? Eno jabolko prerežite na pol, po vrhu namažite žlico masla iz oreščkov in potresite s cimetom. Cimet ni le poln antioksidantov, ampak lahko hrani doda dodatno sladkost brez dodanega sladkorja.

Žita

Zrnje je odličen prigrizek kadar koli v dnevu. Jejte ga z nemastnim mlekom ali nesladkanim rastlinskim mlekom. Pazite le, da izberete 100-odstotno polnozrnate kosmiče, ki ne vsebujejo več kot 6 gramov sladkorja na porcijo. Še vedno boste dobili veliko sladkosti, vitaminov, mineralov in vlaknin.

Grški jogurt

Nekateri jogurti z okusom vsebujejo več dodanega sladkorja, kot bi ga morali zaužiti v enem dnevu. Boljša možnost: V ¾ skodelice navadnega nemastnega grškega jogurta vmešajte cimet. Tako boste dobili kalcij za zdravje kosti in beljakovine, da se boste dlje časa počutili siti. Poleg tega boste dobili probiotike - bakterije, ki so dobre za zdravje črevesja.

Lasten smuti

Večina sadnih smutijev vsebuje veliko sladkorja in natrija. Namesto tega si doma zmešajte svojega in v ospredje postavite sadje.

Datlji

V njih je veliko naravnega sladkorja. Zato jih pogosto uporabljamo kot sladilo v receptih. Vendar je to lepljivo in žvečljivo karamelno suho sadje polno vlaknin, vitamina B6 ter mineralov, kot sta kalij in mangan. Če imate sladkorno bolezen, bodite previdni, koliko jih pojeste!

Banana (split)

Za prigrizek, podoben sladoledu, olupite in vzdolžno razrežite banano. Dodajte kepico najljubšega zamrznjenega jogurta z nizko vsebnostjo maščob in nesoljene oreščke. Zadovoljili boste željo po sladkem, hkrati pa boste dobili beljakovine, probiotike in kalcij. Prav tako boste dobili kalij in nenasičene maščobne kisline, ki so dobre za vaše srce.

Ovsena kaša

Potrebujete sladek prigrizek, ki vam bo pomagal med obroki? Poskusite ovseno kašo. Predhodno pripravljeni aromatizirani paketi lahko vsebujejo veliko sladkorja, zato je najbolje, da si jih pripravite sami. Pripravite obrok hitro kuhanih ovsenih kosmičev z uporabo posnetega ali rastlinskega mleka. Nato dodajte žlico javorjevega sirupa, zdrav posip cimeta ali začimbe za bučno pito in četrt skodelice suhega sadja.

Zamrznjeno grozdje

V vročih dneh, ko bi vam sladoled prišel prav, poskusite namesto tega prigrizniti zamrznjeno grozdje brez semen. Če ga boste nekaj časa preživeli v zamrzovalniku, bo še slajše. Preprosto operite in posušite nekaj grozdov, nato pa jih položite na obrobljen pekač. V zamrzovalnik jih postavite za eno do dve uri ali dokler ne dobijo ledene hrustljavosti.

Skodelica arašidovega masla

Ko si naslednjič zaželite slano-sladke kombinacije, zmešajte nekaj koščkov temne čokolade v žlico masla iz oreščkov. Mešanico vrzite na kos voščenega papirja ali folije, pokrijte in postavite v zamrzovalnik. Po nekaj urah boste dobili poslastico z nizko vsebnostjo sladkorja in visoko vsebnostjo beljakovin, ki ustreza vsem značilnostim skodelice arašidovega masla.

Sladki krompir

Ta naravno sladka zelenjava je polna vitaminov A, B6 in C ter rastlinskih kemikalij, ki pomagajo varovati vaše zdravje. Sladki krompir popecite ali segrejte v mikrovalovni pečici in ga prelijte z nemastnim vanilijevim jogurtom in javorjevim sirupom. Lahko pa si pripravite čips iz sladkega krompirja: krompir narežite na tanke rezine in jih rahlo premažite z oljčnim oljem. Pecite pri 350 stopinjah 15 minut, dokler ne postane hrustljav, nato pa ga potresite s cimetom, muškatnim oreščkom in ingverjem.

Zamrznjen grah

Morda se sliši čudno, vendar je lahko zamrznjen sladki grah rahlo sladek, hladen in hrustljav prigrizek, ki ste ga iskali. Pol skodelice graha vsebuje 4 grame beljakovin in je polno vitaminov A, C in K. Ker pa grah vsebuje veliko vlaknin, se boste po prigrizku počutili siti.