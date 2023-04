Slabo spite? Mogoče imate koronasomnijo

Kakovosten spanec in usklajenost z biološkimi ritmi sta zagotovo pot do boljšega zdravja, višje kakovosti življenja, močnejšega imunskega sistema, dolgoživosti in celo lepote.

Niti enega farmacevtskega pripravka ni, ki bi lahko ugodno vplival na toliko pomembnih in raznolikih funkcij kot dober spanec.

Mnenje, da je spanje izguba časa, je globoko zakoreninjeno.

Zdravniki še niso potrdili suma, da korona prebolevniki spijo veliko slabše kot prej. Ste tudi vi med njimi?

Znanstvena revija Lancet je januarja 2021 objavila izsledke študije, ki je spremljala dolgoročne posledice okužbe z novim koronavirusom in potrdila, da je med najpogostejšimi dolgoročnimi posledicami kronična nespečnost! To je bilo leta 2021, po letu 2022 pa je še slabše. Prej se je nad nespečnostjo pritoževalo 25 odstotkov ljudi, lansko leto pa že kar 34 odstotkov prebolevnikov.

Korona in spanje

Ugotovljeno je, da ko minejo akutni simptomi covida-19, se pojavi pretirana potreba po spanju s stalno utrujenostjo, pri nekaterih se pojavi nespečnost ali prekinjen spanec. Za tovrstne motnje so uvedli izraz koronasomnija.