Slaba novica za ljubitelje steakov. Kdo se jih mora izogibati?

Ni boljšega kot velik, sočen zrezek z zelenjavo ali krompirjem na žaru in odlično začinjeno solato. Po drugi strani pa vsi trdijo, da rdeče meso v primerjavi z alternativami ni tako zdravo, zato smo v dilemi, ali in kako pogosto ga je zaželeno uživati.

Dobra novica je, da v zmernih količinah kos zrezka za večino ljudi ni nezdrav. Vendar pa obstajajo ljudje, ki bi se ga morali iz zdravstvenih razlogov izogibati.

Povzemamo po odličnem članku na spletni strani eatthisnotthat.

»Ko pojemo zrezek, ga telo razgradi in sestavine uporabi za lastne namene, kot je izgradnja mišic in tvorba krvi,« pojasnjuje dr. Mike Ball, direktor medicinskega izobraževanja pri Roeju. »Žal to ne velja za vse ljudi,« pravi in ​​dodaja: »Obstajajo tudi negativni učinki uživanja te hrane. Zrezek vsebuje veliko nasičenih maščob, redno uživanje rdečega mesa pa je povezano z visokim holesterolom, boleznimi srca in rakom, zlasti rakom debelega črevesa.«

Izvedite, kateri ljudje bi se morali steaku izogibati

»Tisti, ki imajo zdravstvene težave, povezane s črevesjem Čeprav je večino hrane dobro jesti v zmernih količinah, bodite previdni pri zrezkih, če imate občutljiv želodec. To je zato, ker prebavne težave otežujejo prebavo rdečega mesa,« pravi dr. Ball.

Velike količine beljakovin in mastne hrane, kot sta zrezek in rdeče meso, potrebujejo veliko več časa, da zapustijo želodec. Prvi znak te težave je močno napihnjenost in nelagodje, ki je posledica odvečnih toksinov, ki se nabirajo v prebavnem traktu.

»Edini ljudje, ki bi se morali popolnoma izogibati uživanju steaka, so tisti, ki imajo kratkotrajno reakcijo nanj, na primer tisti, ki imajo alergijo,« pojasnjuje dr. Ball. Drugi ne bodo imeli negativnih reakcij, če občasno pojejo kak steak, vendar to res ne velja, če ste alergični. Sindrom alfa-gal, ki so ga odkrili šele v zadnjih letih, je opredeljen kot alergija na izdelke iz sesalcev, zlasti na kose rdečega mesa, poroča klinika Mayo. Čeprav je ta alergija precej redka, se simptomi, če jo imate, pojavijo v nekaj minutah po zaužitju zrezka.

Simptomi alergije vključujejo koprivnico, srbečo ali luskasto kožo, izcedek iz nosu, glavobol, težko dihanje, bolečine v trebuhu, drisko, slabost ali bruhanje in otekanje delov telesa, kot so ustnice, obraz, jezik in grlo.

Ljudje, ki imajo sladkorno bolezen

Steak in večina rdečega mesa vsebujeta veliko več nasičenih maščob kot alternative, pojasnjuje dr. Sedrina Calder, kar lahko kopiči več holesterola LDL (slabega holesterola) v krvi in ​​zviša krvni tlak. »Ljudje s sladkorno boleznijo imajo povečano tveganje za bolezni srca, zato bi izogibanje steakom preprečilo nadaljnje povečanje tega tveganja.

Ameriško združenje za sladkorno bolezen priporoča, da skupni vnos maščobe za osebo s sladkorno boleznijo ne presega 20 gramov, 200-gramski zrezek pa v povprečju vsebuje približno 19 gramov nasičenih maščob.

Glede na to, da je verjetnost visokega krvnega tlaka pri osebi s sladkorno boleznijo dvakrat večja kot pri osebi brez, naj bo zrezek čim redkeje na jedilniku, če imate to bolezen.

Vsakdo z družinsko anamnezo raka debelega črevesa

Pogosto uživanje zrezka lahko povzroči številne zdravstvene težave, predvsem pa pri ljudeh z določenimi genetskimi predispozicijami. »Uživanje zrezkov in drugega podobnega rdečega mesa je bilo povezano z več različnimi vrstami raka, zlasti rakom debelega črevesja,« pravi dr. Calder in dodaja: »Če je kdo v vaši družini imel raka na debelem črevesu, bi bilo morda pametno, da se steakom izognete.«

Po podatkih Harvard Health, ljudje, ki dnevno pojedo 140 gramov ali več zrezka (ali drugega rdečega mesa), povečajo tveganje za razvoj raka debelega črevesa za 28 odstotkov. Pusto meso, kot sta piščanec in ribe, velja za bolj zdravo alternativo rdečemu mesu.