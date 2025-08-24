MOŠKI, NE PREZRITE

Simptomi pri moških po 50. letu, ki so lahko znak raka prostate

Urologi opozarjajo, da je za moške po 50. letu redno spremljanje sprememb pri uriniranju izjemno pomembno.
Fotografija: Zdravniki v takih primerih opravijo pregled prostate in krvni test PSA (prostata-specifični antigen). Ta test ni popolnoma zanesljiv, a skupaj z drugimi metodami pomaga pri zgodnjem odkrivanju bolezni. FOTO: Getty Images/istockphoto
Odpri galerijo
Zdravniki v takih primerih opravijo pregled prostate in krvni test PSA (prostata-specifični antigen). Ta test ni popolnoma zanesljiv, a skupaj z drugimi metodami pomaga pri zgodnjem odkrivanju bolezni. FOTO: Getty Images/istockphoto

miroslav-cvjeticanin
Miroslav Cvjetičanin
24.08.2025 ob 11:00
miroslav-cvjeticanin
Miroslav Cvjetičanin
24.08.2025 ob 11:00

Poslušajte

Čas branja: 2:19 min.

Rak prostate je najpogostejši rak med moškimi tudi v Sloveniji. Po podatkih Onkološkega inštituta Ljubljana vsako leto na novo zboli več kot 1.500 Slovencev, več sto jih zaradi te bolezni umre.

Strokovnjaki opozarjajo, da se prvi znaki pogosto pojavijo šele po 50. letu starosti, ko pa so jih moški nagnjeni spregledati, saj jih pripisujejo staranju ali povečani prostati.

Pravočasno odkrivanje je ključnega pomena, zato zdravniki svetujejo, da ob opaženih spremembah moški ne odlašajo z obiskom osebnega zdravnika.

Pogosti simptomi povečane prostate

Kot pojasnjujejo urologi, je povečana prostata (benigna hiperplazija prostate) pri moških po 50. letu zelo pogosta. Lahko povzroči:

  • težave pri začetku uriniranja,
  • pogosto potrebo po uriniranju, tudi ponoči,
  • občutek nuje pri odvajanju vode,
  • šibek ali prekinjajoč se curek,
  • kapljanje urina ob koncu.

Gre za stanje, ki je sicer nadležno, a v večini primerov dobro obvladljivo z zdravili. Ta sprostijo prostato in zmanjšajo pritisk na sečnico, kar ublaži simptome.

Kdaj gre lahko za rak prostate

Težava pa je, da se rak prostate kaže z zelo podobnimi znaki. Poleg omenjenih težav lahko opozori tudi na:

  • bolečine v križu ali spodnjem delu hrbta,
  • kri v urinu,
  • nepojasnjeno hujšanje,
  • bolečine v kosteh (pri napredovalem raku),
  • izgubo apetita ali bolečine v modih.

Zdravniki v takih primerih opravijo pregled prostate in krvni test PSA (prostata-specifični antigen). Ta test ni popolnoma zanesljiv, a skupaj z drugimi metodami pomaga pri zgodnjem odkrivanju bolezni.

Urologi opozarjajo, da je za moške po 50. letu redno spremljanje sprememb pri uriniranju izjemno pomembno. Ob pojavu krvi v urinu, hujšanju ali bolečinah v kosteh pa je obisk zdravnika nujen. Zgodnje odkrivanje raka prostate močno poveča možnosti za uspešno zdravljenje.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

rak prostate prostata urologija movember uriniranje rak

Priporočamo

Včeraj klestila kot jajce velika toča, danes pa ...
Na avtocesti Ljubljana-Novo mesto umrl motorist
Premium
Nepozabna poroka Natalije Waldhuber: Po srečo v Afriko (Suzy)
Medicinska konoplja na voljo, ZZS opozarja: »Zakon je vnesel anomalijo«

Predstavitvene informacije

 
Promo

Merkur zavarovalnica Poslovna etapa prvič na L’Étape Slovenia by Tour de France

 
Promo

Občutno ceneje: Ta trgovec niža cene hrane

 
Promo

Kaj pravi uradno sodno obvestilo?

 
Promo

So vam rekli, da je nemogoče? Motili so se!

 
Promo

Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

 
Promo

Na Triglav teku tudi zgodba dekleta, ki po raku premaguje 10 km traso

 
Promo Photo

Otok Lanzarote – popolna izbira na Kanarskih otokih

 
Promo

Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

Komentarji:

Priporočamo

Včeraj klestila kot jajce velika toča, danes pa ...
Na avtocesti Ljubljana-Novo mesto umrl motorist
Premium
Nepozabna poroka Natalije Waldhuber: Po srečo v Afriko (Suzy)
Medicinska konoplja na voljo, ZZS opozarja: »Zakon je vnesel anomalijo«

Izbrano za vas

 
Promo

Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

 
Promo

Na Triglav teku tudi zgodba dekleta, ki po raku premaguje 10 km traso

 
Promo Photo

Otok Lanzarote – popolna izbira na Kanarskih otokih

 
Promo

Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

Predstavitvene informacije

 
Promo

Merkur zavarovalnica Poslovna etapa prvič na L’Étape Slovenia by Tour de France

 
Promo

Občutno ceneje: Ta trgovec niža cene hrane

 
Promo

Kaj pravi uradno sodno obvestilo?

 
Promo

So vam rekli, da je nemogoče? Motili so se!

 
Promo

Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

 
Promo

Na Triglav teku tudi zgodba dekleta, ki po raku premaguje 10 km traso

 
Promo Photo

Otok Lanzarote – popolna izbira na Kanarskih otokih

 
Promo

Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.