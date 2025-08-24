Simptomi pri moških po 50. letu, ki so lahko znak raka prostate

Rak prostate je najpogostejši rak med moškimi tudi v Sloveniji. Po podatkih Onkološkega inštituta Ljubljana vsako leto na novo zboli več kot 1.500 Slovencev, več sto jih zaradi te bolezni umre.

Strokovnjaki opozarjajo, da se prvi znaki pogosto pojavijo šele po 50. letu starosti, ko pa so jih moški nagnjeni spregledati, saj jih pripisujejo staranju ali povečani prostati.

Pravočasno odkrivanje je ključnega pomena, zato zdravniki svetujejo, da ob opaženih spremembah moški ne odlašajo z obiskom osebnega zdravnika.

Pogosti simptomi povečane prostate

Kot pojasnjujejo urologi, je povečana prostata (benigna hiperplazija prostate) pri moških po 50. letu zelo pogosta. Lahko povzroči:

težave pri začetku uriniranja,

pogosto potrebo po uriniranju, tudi ponoči,

občutek nuje pri odvajanju vode,

šibek ali prekinjajoč se curek,

kapljanje urina ob koncu.

Gre za stanje, ki je sicer nadležno, a v večini primerov dobro obvladljivo z zdravili. Ta sprostijo prostato in zmanjšajo pritisk na sečnico, kar ublaži simptome.

Kdaj gre lahko za rak prostate

Težava pa je, da se rak prostate kaže z zelo podobnimi znaki. Poleg omenjenih težav lahko opozori tudi na:

bolečine v križu ali spodnjem delu hrbta,

kri v urinu,

nepojasnjeno hujšanje,

bolečine v kosteh (pri napredovalem raku),

izgubo apetita ali bolečine v modih.

Zdravniki v takih primerih opravijo pregled prostate in krvni test PSA (prostata-specifični antigen). Ta test ni popolnoma zanesljiv, a skupaj z drugimi metodami pomaga pri zgodnjem odkrivanju bolezni.

Urologi opozarjajo, da je za moške po 50. letu redno spremljanje sprememb pri uriniranju izjemno pomembno. Ob pojavu krvi v urinu, hujšanju ali bolečinah v kosteh pa je obisk zdravnika nujen. Zgodnje odkrivanje raka prostate močno poveča možnosti za uspešno zdravljenje.