Šestdeseta leta niso več to, kar so bila nekoč: Nova realnost tretjega življenjskega obdobja

Danes vse več ljudi vstopa v tretje življenjsko obdobje v boljši telesni in duševni formi, kot so jo imeli njihovi vrstniki pred nekaj desetletji.

Aktivni življenjski slog, boljša zdravstvena oskrba in zavedanje o pomenu preventive pripomorejo k temu, da se številni starejši danes počutijo mlajše, močnejše in bolj vitalne.

Zdrav življenjski slog: temelj dolgotrajnega počutja

Čeprav se telo s staranjem naravno spreminja, je mogoče z zdravim življenjskim slogom podaljšati obdobje dobre telesne pripravljenosti in mentalne bistrine. Ključne so tri stvari: redna telesna aktivnost, uravnotežena prehrana in redni zdravstveni pregledi.

Zdravniški nadzor ni le formalnost – redno spremljanje krvnega tlaka, holesterola in krvnega sladkorja lahko zgodaj zazna morebitna tveganja. Tudi pogovor z zdravnikom o družinski anamnezi pripomore k ciljanemu preprečevanju bolezni.

Vadba, prilagojena zrelim letom

Vsakodnevna telesna dejavnost naj postane navada – ne obremenitev. Za ljudi po šestdesetem so primerne predvsem dejavnosti, ki ne obremenjujejo sklepov. Med najprimernejšimi aktivnostmi so nordijska hoja, plavanje, kolesarjenje, joga ter zmerno dvigovanje uteži. Cilj vadbe naj ne bo vrhunski dosežek, temveč ohranjanje gibljivosti, moči in vzdržljivosti.

Pomembno je poslušati telo. Prevelika vnema lahko vodi do poškodb, medtem ko zmernost omogoča dolgotrajno aktivnost brez posledic. Vsaka vadba naj bo zaključena s kakovostnim počitkom.

Prehrana: manj sladkorja, več pametnih izbir

Prehranske navade po petdesetem zahtevajo več pozornosti. Počasnejši metabolizem pomeni, da telo težje porablja kalorije, zato je ključno izbirati živila, ki hranijo, ne redijo.

Strokovnjaki priporočajo obroke, bogate s svežim sadjem, zelenjavo, beljakovinami in vlakninami. Pomembno je zmanjšati vnos dodanih sladkorjev in nasičenih maščob. Suhomesnati izdelki, kot so suha salama in kotleti, imajo visoko energijsko vrednost, a malo hranilne koristi. Nadomestimo jih lahko s pusto perutnino ali ribami.

Posebna pozornost velja tudi tistim živilom, ki vsebujejo veliko skrite soli – na primer vloženim kumaricam in juham iz pločevinke. Prekomeren vnos natrija povečuje tveganje za visok krvni tlak, ki je pogost spremljevalec staranja.

Sladkanje – da, a pametno

Če že posežete po čokoladi, naj bo to temna čokolada z visoko vsebnostjo kakava. Vsebuje antioksidante, ki prispevajo k hitrejši regeneraciji mišic in pozitivno vplivajo na srčno-žilni sistem. Priporočena količina ne presega 30 gramov na dan.

Proteinske ploščice, ki so priljubljene med aktivnimi posamezniki, so lahko past – če niso del zahtevne vadbe. Pogosto vsebujejo veliko sladkorja in kalorij, zato jih je priporočljivo uživati le po intenzivni vadbi, ne kot vsakodnevno malico.

Gibanje ohranja tudi um

Koristi vadbe presegajo telesno zdravje. Raziskave kažejo, da redna telesna aktivnost izboljšuje kognitivne sposobnosti, spomin, koncentracijo in celo razpoloženje. Ljudje, ki ostajajo aktivni, so bolj neodvisni, samozavestni in socialno vključeni.

Telesna aktivnost spodbuja možgansko plastičnost in zmanjšuje tveganje za razvoj demence. Poleg tega pa redni stiki z drugimi ljudmi, denimo v skupinskih vadbah, krepijo občutek pripadnosti in zmanjšujejo občutek osamljenosti, ki pogosto spremlja starost.

Šestdeset let ni več prag, kjer se življenje upočasni, nasprotno, to je lahko začetek aktivnega in kakovostnega obdobja, polnega energije, gibanja in zadovoljstva. S pravo mero gibanja, premišljenimi prehranskimi izbirami in zdravniškim nadzorom lahko vsak posameznik tudi v zrelih letih živi vitalno, polno in zdravo življenje.