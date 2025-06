Šest živil, ki jih lahko moški uživajo za upočasnitev staranja

Ta živila lahko pomagajo zavrteti biološko uro nazaj, saj znižujejo epigenetsko starost, to je starost celic v telesu, ki se lahko razlikuje od kronološke starosti posameznika.

Po raziskavi, objavljeni prejšnji mesec v strokovni reviji Aging Journal, lahko določena živila, ki vsebujejo metilne adaptogene, upočasnijo epigenetsko staranje. Metilni adaptogeni so naravne spojine, ki jih najdemo v rastlinski hrani.

Raziskovalci so ugotovili, da epigenetsko staranje zmanjšujejo naslednja živila: zeleni čaj, oolong čaj (To je polfermentirani čaj je vmesna stopnja med zelenim in črnim čajem), kurkuma, rožmarin, česen in jagodičevje.

V študiji je sodelovalo 50 zdravih moških, starih med 50 in 72 let

Čeprav gre za začetno raziskavo na področju vpliva metilnih adaptogenov na epigenetsko starost, so avtorji priznali, da bi morale prihodnje raziskave zajeti širšo in bolj raznoliko populacijo, da bi bile ugotovitve bolj splošno uporabne.

Rastlinska prehrana in veganstvo sta od leta 2010 pridobila na priljubljenosti, a Američani se v zadnjih letih ponovno obračajo k mesu, saj v njem vidijo enostaven način za povečanje vnosa beljakovin.

Do leta 2022 je povprečna letna poraba mesa na prebivalca v ZDA padla na 264 funtov (približno 120 kg), kar pomeni deset funtov (približno 4,5 kg) manj kot dve leti prej, je poročal The New York Times v aprilski reportaži z naslovom »Meso se vrača – na krožnike in v politiko«.

The Times se sklicuje na poročilo Združenja prehrambne industrije in Inštituta za meso iz marca, ki kaže, da so prodajne številke mesa v letu 2024 dosegle rekordnih 104,6 milijarde dolarjev.